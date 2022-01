Nadal e Medvedev disputarão a final do Aberto da Austrália

O espanhol Rafael Nadal e o russo Daniil Medvedev se classificaram nesta sexta-feira para a final do Aberto da Austrália, com vitórias nas semifinais contra o italiano Matteo Berrettini e o grego Stefanos Tsitsipas, respectivamente.

Nadal está a apenas uma vitória do recorde masculino de 21 títulos de Grand Slams na carreira.

Na primeira partida da semifinal, o espanhol de 35 anos se mostrou muito sólido diante do jovem italiano, a quem venceu por 3-1, com com parciais de 6-3, 6-2, 3-6 e 6-3 em 2 horas e 55 minutos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No segundo duelo por uma vaga na decisão, o russo Medvedev (número dois do mundo) superou o grego Tsisipas (N.4) por 7-6 (7/5), 4-6, 6-4, 6-1.

O russo de 25 anos, finalista no ano passado em Melbourne e campeão do US Open de 2021, pode se tornar o primeiro tenista da era aberta (desde 1968) a conquistar de forma consecutiva seus dois primeiros títulos de Grand Slam.

No caso de Nadal, que passou meses afastado do circuito por lesão, período em que teve dúvidas se poderia retornar às quadras, o espanhol pode bater o recorde de mais Grand Slams vencidos por um tenista masculino e quebrar o atual empate triplo (20) que divide com o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic.

Questionado sobre a possível façanha em declarações na quadra logo após o final da partida, Nadal garantiu que para ele o importante é o Aberto da Austrália, o único 'major' que conquistou apenas uma vez (2009).

"Para mim, é mais sobre o Aberto da Austrália do que qualquer outra coisa", garantiu ele.

"Me sinto muito sortudo por ter vencido uma vez na minha carreira em 2009, mas nunca pensei que teria outra chance em 2022", disse ele.

"Então, vou tentar aproveitar a vitória de hoje e dar o meu melhor na final", acrescentou.

O espanhol entrou de forma arrasadora na quadra Rod Laver, com a cobertura aberta diante da intensa tempestade que caía em Melbourne.

A lesão degenerativa no pé esquerdo obrigou o espanhol a mudar seu estilo de jogo, reforçando seu serviço e buscando pontos mais rápidos. O desempenho até agora tem sido inquestionável, com nove vitórias e nenhuma derrota em 2022.

Durante os dois primeiros sets, Nadal acertou repetidamente com sua esquerda diante do backhand de Berrettini e respondeu bem ao saque e aos golpes de direita do adversário.

Em menos de uma hora e meia, ele já estava dois sets à frente e em três ocasiões conseguiu quebrar o saque de seu desesperado oponente, finalista em Melbourne no ano passado.

Mas no terceiro set veio a reação do italiano, que aproveitou um momento de maior imprecisão no saque de Nadal para quebrar seu serviço e forçar um quarto set.

Apesar de ter sido uma parcial final muito mais equilibrada do que as duas primeiras, o espanhol teve mais sucesso nos pontos decisivos e aproveitou o primeiro match point para garantir uma vaga na final.

rsm/dbh/dbh/pc/aam/fp

Tags