Mladenovic e Dodig, conquistam Aberto da Austrália em duplas mistas

A francesa Kristina Mladenovic e o croata Ivan Dodig conquistaram o título de duplas mistas do Aberto da Austrália nesta sexta-feira ao derrotar a dupla australiana Jaimee Fourlis e Jason Kubler por 6-3 e 6-4.

Este é o segundo título de duplas mistas no Melbourne Park para Mladenovic, depois de vencer em 2014 ao lado do canadense Daniel Nestor.

Mladenovic venceu cinco Grand Slams em duplas (Roland Garros 2016 com sua compatriota Caroline Garcia, Roland Garros 2019 e 2020 com a húngara Timea Babos, assim como o Aberto da Austrália de 2018 e 2020 com Babos). Nas duplas mistas, também venceu Wimbledon em 2013.

Já o veterano Dodig tem três outros títulos de Grand Slam em duplas mistas - dois em Roland Garros e um em Wimbledon - além de duas conquistas em duplas masculinas, incluindo o Aberto da Austrália do ano passado com o eslovaco Filip Polasek.

