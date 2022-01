Líder Canadá derrota Honduras (2-0) nas Eliminatórias para Copa-2022; EUA, México e Costa Rica vencem

O Canadá derrotou Honduras por 2 a 0 nesta quinta-feira e se manteve na liderança do octogonal das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo do Catar-2022, na partida da nona rodada disputada no Estádio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula (norte).

Os canadenses abriram o placar graças a um gol contra de Denil Maldonado logo aos 9 minutos, e Jonathan David ampliou aos 73. Com esse resultado continuaram na liderança do torneio classificatório.

Com seu triunfo, o Canadá, que luta para voltar a disputar uma Copa desde a última e única, em 1986, alcançou 19 pontos, e é seguido pelos Estados Unidos (18) e México (17).

Mais cedo, com um gol do zagueiro Antonee Robinson, os Estados Unidos venceram El Salvador por 1 a 0.

Robinson, atacante do inglês Fulham, marcou o único gol no estádio Lower.com Field, em Columbus (Ohio), com um chute forte dentro da área aos 52 minutos.

No segundo dos três jogos desta janela das Eliminatórias, os Estados Unidos jogam domingo como visitante contra o Canadá enquanto a seleção de El Salvador viaja para enfrentar Honduras.

Também nesta quinta-feira, a seleção do México reagiu e venceu a Jamaica de virada por 2 a 1 em partida disputada no Estádio Nacional de Kingston.

Daniel Johnson, aos 50 minutos, fez o gol que colocou a equipe jamaicana na frente.

Henry Martín, aos 81, e Alexis Vega, aos 83, marcaram os gols da reação da seleção mexicana que com o triunfo chegou aos 17 pontos.

Com esse resultado, os jamaicanos ficaram com sete pontos.

No domingo, pela décima rodada, o México receberá a Costa Rica no mítico estádio Azteca enquanto a Jamaica visitará o Panamá no estádio Rommel Fernández.

No último jogo do dia, os costarriquenhos venceram o Panamá por 1 a 0 no Estadio Nacional em San José e voltaram a sonhar com a classificação para o Mundial.

Os 'ticos', apesar de não apresentarem um bom futebol no ataque, venceram com um gol de Bryan Ruiz, aos 65 minutos.

Com a vitória, a Costa Rica chegou a 12 pontos, enquanto o Panamá ficou com 14.

Classificação:

- Pts J V E D GP GC SG

1. Canadá 19 9 5 4 0 15 5 10

2. Estados Unidos 18 9 5 3 1 13 5 8

3. México 17 9 5 2 2 13 8 5

4. Panamá 14 9 4 2 3 11 10 1

5. Costa Rica 10 9 3 3 3 7 7 0

6. Jamaica 7 9 1 4 4 7 12 -5

7. El Salvador 6 9 1 3 5 4 11 -7

8. Honduras 3 9 0 3 6 5 17 -12

