Françesa detida depois que filho de 10 anos foi encontrado morto em mala

Um menino de 10 anos foi encontrado morto dentro de uma mala na quinta-feira na cidade de Ferrières-en-Brie, perto de Paris, e sua mãe foi detida nesta sexta-feira, informaram as autoridades locais.

A mulher de 33 anos, procurada desde quarta-feira após uma denúncia de seu companheiro, foi detida na casa de um parente, em Choisy-le-Roy, outro subúrbio parisiense.

As autoridades foram alertadas na quarta-feira pela presença de manchas de sangue na casa da família e iniciaram as operações de busca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As investigações levaram à descoberta do corpo do menino "escondido em uma mala, em um contêiner de escombros a 100 metros da casa da família", afirmou a promotora Laureline Peyrefitte em um comunicado.

"Apresentava vários ferimentos graves, provavelmente causados por uma arma branca", acrescentou.

A polícia iniciou uma investigação por homicídio de um menor de 15 anos.

fan/cb/bow/mab/pc/fp

Tags