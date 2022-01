Economia: França cresceu 7% em 2021; Espanha avançou 5%

E economia da França registrou crescimento de 7% em 2021, enquanto a Espanha teve alta de 5%, de acordo com as primeiras estimativas publicadas nesta sexta-feira.

Após uma recessão recorde em 2020 (-8%), o Produto Interno Bruto da França (PIB) se recuperou em 2021, destacou o Instituto Nacional de Estatística (INSEE).

Com um quarto trimestre de 2021 que registrou crescimento de 0,7%, a atividade "supera claramente" no fim do ano o nível anterior à crise sanitária", afirmou o INSEE.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A evolução da economia francesa, que deve ser uma das mais expressivas da zona do euro, supera as previsões do INSEE e do Banco de França, que projetavam um crescimento de 6,7% para o ano passado.

No conjunto de 2021, o PIB permanece "1,6% abaixo do nível médio de 2019", segundo o instituto, porque o primeiro semestre do ano ainda foi muito marcado por importantes restrições sanitárias relacionadas com a pandemia de covid-19.

Na Espanha, a estimativa de crescimento de 5% divulgada pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) ficou 1,5% abaixo do objetivo do governo.

"Em termos de volume, o PIB registra uma variação de 5,0%", anunciou o INE, que registrou um crescimento "de 2,0% no quarto trimestre de 2021 na comparação com o trimestre anterior em termos de volume".

O governo espanhol projetava para 2021 uma alta de 6,5% do PIB, depois de um retrocesso de 10,8% em 2020 provocado pela pandemia.

Mas o resultado de 2021 é superior à expectativas do FMI e da OCDE, que calcularam um crescimento para a Espanha de 4,6% e 4,5%, respectivamente.

mhc/jbo/pc/dbh/fp

Tags