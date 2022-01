Comunicado do Business Wire :Schlumberger

A Schlumberger instalará o ambiente E&P cognitivo DELFI* no projeto de CO2 norueguês pela Northern Lights Joint Venture (NL), para agilizar os fluxos de trabalho de subsuperfície e a modelagem e vigilância de longo prazo do sequestro de CO2. A NL foi estabelecida para desenvolver a primeira infraestrutura de transporte e armazenamento de CO2 de fonte aberta do mundo, fornecendo oportunidades de descarbonização aceleradas para as indústrias europeias, com a ambição de armazenar até 5 milhões de toneladas CO2 por ano, com base na demanda do mercado.

Para o transporte e armazenamento de CO2, as soluções digitais da Schlumberger são utilizadas para caracterização de subsuperfície e simulação dinâmica de reservatórios, essenciais para entender a capacidade do local de armazenamento e o potencial de injeção e contenção de fluidos. Elas também são usadas para fins de planejamento de desenvolvimento, operações, avaliações e monitoramento.

"A Northern Lights reconheceu o enorme potencial da tecnologia digital da Schlumberger para acelerar a tomada de decisão e reduzir os riscos das operações de transporte e armazenamento de CO2", comentou Rajeev Sonthalia, presidente de digital e integração da Schlumberger. "A tecnologia possibilita altos níveis de automação e autonomia na análise de dados e processos operacionais, permitindo que a Northern Lights acelere seus fluxos de trabalho de ponta a ponta e aumente a eficiência e desempenho operacional através do poder da inteligência artificial e da computação de alto desempenho."

O ambiente DELFI dá acesso imediato a assinaturas e plug-ins de transporte e armazenamento de CO2, fornecendo também a capacidade de hospedar outros aplicativos de terceiros, incluindo integração perfeita com a plataforma de dados OSDU?. Sua coleção de aplicativos petrotécnicos e soluções digitais auxiliará as equipes da Northern Lights no planejamento e atividades operacionais, permitindo que trabalhem juntas em um ambiente colaborativo.

A Northern Lights é parte da Longship-a maior iniciativa climática da Noruega-que abrange um projeto de escala completa de captura e armazenamento de carbono, cobrindo a captura, o transporte e o armazenamento de CO2. As operações de captura de carbono estão programadas para começar em 2024, com uma capacidade anual de 1,5 milhão de toneladas de CO2 e a possibilidade para expandir com mais 3,5 milhões de toneladas. A União Europeia designou a NL como um projeto de interesse comum - um programa essencial de infraestrutura internacional, conectando sistemas energéticos europeus para que alcancem seus objetivos de energia e clima.

A Schlumberger oferece soluções digitais abrangentes, líderes no setor, para apoiar fluxos de trabalho multidisciplinares e complexos de armazenamento de CO2, desde a modelagem de processo no lado da captura e transporte, a estudos de subsuperfície e monitoramento. A experiência da empresa em captura, utilização e armazenamento de carbono (carbon capture, utilization, and storage, CCUS) abrange mais de 20 anos, com consultoria e implementação de projetos de CCUS no mundo inteiro.

A Schlumberger (SLB: NYSE) é uma empresa de tecnologia que faz parceria com clientes para acessar energia. Nosso pessoal, representando mais de 160 nacionalidades, está fornecendo soluções digitais líderes e implementando tecnologias inovadoras para permitir desempenho e sustentabilidade para o setor de energia global. Com experiência em mais de 120 países, colaboramos para criar tecnologia que dá acesso à energia para o benefício de todos.

