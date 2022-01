Comunicado do Business Wire :Schlumberger Limited

A Schlumberger Limited (NYSE:SLB) comunicou hoje os resultados do quarto trimestre e de todo o ano de 2021.

Resultados do quarto trimestre

-0- *T (em milhões, exceto por quantidade de ações)Três meses encerrados emAlteração31 de dezembro de 202130 de setembro de 202131 de dezembro de 2020SequencialEm relação ao ano anteriorReceita*US$ 6.225 US$ 5.847 US$ 5.532 6% 13% Lucro antes dos impostos - base GAAPUS$ 755 US$ 691 US$ 471 9% 60% Lucro líquido - Base GAAPUS$ 601 US$ 550 US$ 374 9% 61% EPS diluído - Base GAAPUS$ 0,42 US$ 0,39 US$ 0,27 8% 56% EBITDA ajustado**US$ 1.381 US$ 1.296 US$ 1.112 7% 24% Margem EBITDA ajustada**22,2% 22,2% 20,1% 2 bps 208 bps Receita operacional por segmento, antes dos impostos**US$ 986 US$ 908 US$ 654 9% 51% Margem operacional por segmento, antes dos impostos**15,8% 15,5% 11,8% 31 bps 401 bps Lucro líquido, excluindo encargos e créditos**US$ 587 US$ 514 US$ 309 14% 90% EPS diluído, excluindo encargos e créditos**US$ 0,41 US$ 0,36 US$ 0,22 14% 86% Receita por região geográfica InternacionalUS$ 4.898 US$ 4.675 US$ 4.343 5% 13% América do Norte*1.281 1.129 1.167 13% 10% Outros46 43 22 n/s n/s US$ 6.225 US$ 5.847 US$ 5.532 6% 13% *Durante o quarto trimestre de 2020, a Schlumberger alienou determinados negócios na América do Norte. Esses negócios geraram receita de US$ 284 milhões durante o quarto trimestre de 2020. Excluindo-se o impacto dessas alienações, a receita global do quarto trimestre de 2021 aumentou 19% em relação ao ano anterior. A receita na América do Norte no quarto trimestre de 2021, excluindo o impacto dessas alienações, aumentou 45% em relação ao ano anterior.**Essas são medidas financeiras não GAAP. Consulte as seções intituladas "Encargos e créditos", "Divisões" e "Informações complementares" para obter detalhes.n/s = não significativo*T

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emAlteração31 de dezembro de 202130 de setembro de 202131 de dezembro de 2020SequencialEm relação ao ano anteriorReceita por divisãoDigital e integraçãoUS$ 889 US$ 812 US$ 832 10% 7% Desempenho de reservatórios*1.287 1.192 1.247 8% 3% Construção de poços2.388 2.273 1.868 5% 28% Sistemas de produção**1.765 1.674 1.649 5% 7% Outros(104) (104) (64) n/s n/s US$ 6.225 US$ 5.847 US$ 5.532 6% 13% Lucro operacional antes dos impostos por divisão Digital e integraçãoUS$ 335 US$ 284 US$ 269 18% 25% Desempenho de reservatórios200 US$ 190 95 5% 111% Construção de poços368 US$ 345 183 6% 101% Sistemas de produção159 US$ 166 155 -4% 3% Outros(76) US$ (77) (48) n/s n/s US$ 986 US$ 908 US$ 654 9% 51% Margem operacional antes dos impostos por divisão Digital e integração37,7% 35,0% 32,4% 268 bps 537 bps Desempenho de reservatórios15,5% 16,0% 7,6% -43 bps 792 bps Construção de poços15,4% 15,2% 9,8% 20 bps 559 bps Sistemas de produção9,0% 9,9% 9,4% -85 bps -38 bps Outrosn/s n/s n/s n/s n/s 15,8% 15,5% 11,8% 31 bps 401 bps *Durante o quarto trimestre de 2020, a Schlumberger alienou seu negócio de bombeamento por pressão OneStim® na América do Norte. Esse negócio gerou receitas de US$ 274 milhões durante o quarto trimestre de 2020. Excluindo o impacto desta alienação, a receita da Reservoir Performance no quarto trimestre de 2021 aumentou 32% com relação ao ano anterior.**A Schlumberger alienou seu negócio de suspensão artificial de baixo fluxo na América do Norte durante o quarto trimestre de 2020. Esse negócio gerou receitas de US$ 11 milhões durante o quarto trimestre de 2020. Excluindo o impacto desta alienação, a receita de Sistemas de Produção no quarto trimestre de 2021 aumentou 8% com relação ao ano anterior.n/s = não significativo*T

O CEO da Schlumberger, Olivier Le Peuch comentou: "O fortalecimento das atividades, aceleração das vendas digitais e o fantástico desempenho do fluxo de caixa livre combinados para oferecer outro trimestre de resultados financeiros notáveis para encerrar o ano com um excelente momento".

"Em retrospectiva, começamos 2021 com uma visão construtiva e ambição para visivelmente expandir as margens e oferecer fluxo de caixa livre robusto, enquanto permanecemos focados na disciplina do capital."

"Na verdade, concluímos o ano com crescimento de 88% em lucro por ação, excluindo-se encargos e créditos; a margem EBITDA ajustada de 21,5% e US$ 3,0 bilhões em fluxo de caixa livre. A margem EBITDA ajustada - que representa uma expansão de um ano para o outro de 320 pontos de base (bps) - está no nível mais alto desde 2018. Restauramos a margem operacional antes dos impostos da América do Norte para dois dígitos e expandimos nossa margem internacional, ambas excedendo os níveis pré-pandemia de 2019."

"Este foi também um ano memorável para nós em termos do nosso compromisso com a sustentabilidade. Anunciamos nosso compromisso zero líquido abrangente de 2050, inclusive as emissões de Escopo 3, e lançamos nosso portfólio Transition Technologies*."

"Estou extremamente orgulhoso dos resultados de ano inteiro, enquanto operacionalizamos a nossa estratégia focada em retornos e ultrapassamos as nossas ambições financeiras com tremendo sucesso."

"Em relação aos resultados do quarto trimestre, o crescimento de receita sequencial foi amplamente baseado em todas as geografias e Divisões, liderado por Sistemas Digitais e de Integração."

"A receita internacional de US$ 4,90 bilhões cresceu 5% sequencialmente, impulsionada pelo fortalecimento das atividades, aumento das vendas digitais e benefícios antecipados das melhoras nos preços. O aumento da receita sequencial foi liderado pelo crescimento na Europa/CIS/África devido à forte atividade offshore na África e a novos projetos na Europa. Esse crescimento foi completado pelos lançamentos de projetos e ganhos de atividade no Oriente Médio e Ásia e pelo crescimento sustentados das atividades na América Latina. O desempenho da receita internacional do quarto trimestre representa 13% de aumento de um ano para outro, nos permitindo alcançar nossa ambição de crescimento de receita de dois dígitos para o segundo semestre de 2021 quando comparado com o mesmo período de 2020."

"Na América do Norte, a receita de US$ 1,28 bilhão cresceu 13% sequencialmente superando o crescimento de sondas. O crescimento sequencial foi impulsionado pela forte atividade de perfuração offshore e em terra e pelo aumento do licenciamento de dados de exploração no Golfo do México dos Estados Unidos e no Permiano."

"Dentre as Divisões, a receite de Digital e Integração aumentou 10% sequencialmente, impulsionada pelas vendas digitais muito fortes, uma vez que a adoção de nossas ofertas digitais continua a acelerar e pelo aumento das vendas de licenciamento de dados de exploração. A receita de Desempenho de reservatórios aumentou 8% sequencialmente devido à atividade de intervenção mais alta na América Latina, novos projetos de estímulo e ganhos de atividade no Oriente Médio e Ásia, e ao aumento das atividades de avaliação offshore na América do Norte. A receita de Construção de Poços aumentou 5% devido ao aumento das atividades de perfuração em terra e offshore na América do Norte e internacionalmente. Do mesmo modo, a receita dos Sistemas de Produção cresceu 5% sequencialmente devido aos novos projetos offshore e às vendas de final de ano."

"No geral, a nossa receita de operação do segmento antes dos impostos do quarto trimestre aumentou 9% sequencialmente, atingindo o maior nível de margem operacional por trimestre desde 2015. Contribuindo com esse desempenho impressionante estão o efeito agregador da aceleração das vendas digitais e os sinais precoces de melhorias nos preços, especialmente quando impulsionados pela adoção de novas tecnologias e diferenciação de desempenho."

"Olhando à frente em 2022, os fundamentos macro da indústria são muito favoráveis devido à combinação da recuperação estável projetada da demanda e ao mercado de abastecimento cada vez mais apertado e aos preços do petróleo favoráveis. Acreditamos que isso resultará em uma etapa importante nos gastos de capital da indústria com crescimento de dois dígitos simultâneo nos mercados internacionais e da América do Norte. Na ausência de mais interrupção relacionada à Covid, espera-se que a demanda por petróleo exceda os níveis pré-pandemia antes do final do ano e se fortaleça ainda mais em 2023. Essas condições de mercado favoráveis são surpreendentemente semelhantes àquelas experimentadas durante o último superciclo da indústria, sugerindo que o gasto de capital liderado pela demanda retornando resultará em um ciclo de crescimento excepcional de vários anos."

"A Schlumberger está bem preparada para aproveitar totalmente esse crescimento futuro. Entramos nesse ciclo em uma posição de força, tendo restaurado a nossa alavancagem operacional, as margens expandidas de líderes de mercado ao longo de múltiplos trimestres e alinhamos a nossa tecnologia e portfólio de negócios com os novos imperativos da indústria. Ao longo de 2021, continuamos a fortalecer o nosso principal portfólio, melhoramos a nossa liderança de sustentabilidade, avançados com sucesso em nossa jornada digital e expandimos o nosso novo portfólio de energia."

"A combinação de nosso desempenho e estratégia focada em retornos está resultando em ganhos mais altos e sucesso duradouro dos clientes. Como tal, aumentamos a confiança em alcançar a nossa ambição de margem EBITDA ajustada da metade do ciclo mais cedo do que antecipado e sustentação do nosso desempenho financeiro superior. Estou verdadeiramente entusiasmado com este ano e com as previsões para a Schlumberger - com base na disciplina de capital e retornos superiores enquanto também continuamos a liderar a inovação tecnológica, digital e de energia limpa - para obter desempenho e sustentabilidade para a indústria de energia global."

Demais eventos

Em 30 de novembro de 2021, a Schlumberger depositou fundos suficientes com o fideicomissário para seu US$ 1,0 bilhão de títulos seniores de 2,40% com vencimento em maio de 2022 para satisfazer e dispensar todas as suas obrigações legais relacionadas a tais títulos.

Em 20 de janeiro de 2022, o Conselho de Administração da Schlumberger aprovou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,125 por ação ordinária em circulação, pagável em 7 de abril de 2022 aos acionistas registrados em 9 de fevereiro de 2022.

Receita do quarto trimestre por área geográfica

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emAlteração31 de dezembro de 202130 de setembro de 202131 de dezembro de 2020SequencialEm relação ao ano anteriorAmérica do Norte*US$ 1.281 US$ 1.129 US$ 1.167 13% 10% América Latina1.204 1.160 969 4% 24% Europa/CEI/África1.587 1.482 1.366 7% 16% Oriente Médio e Ásia2.107 2.033 2.008 4% 5% Outros46 43 22 n/s n/s US$ 6.225 US$ 5.847 US$ 5.532 6% 13% InternacionalUS$ 4.898 US$ 4.675 US$ 4.343 5% 13% América do Norte*US$ 1.281 US$ 1.129 US$ 1.167 13% 10% *Durante o quarto trimestre de 2020, a Schlumberger alienou determinados negócios na América do Norte. Esses negócios geraram receita de US$ 284 milhões durante o quarto trimestre de 2020. Excluindo-se o impacto dessas alienações, a receita global do quarto trimestre de 2021 aumentou 19% em relação ao ano anterior. A receita na América do Norte no quarto trimestre de 2021, excluindo o impacto dessas alienações, aumentou 45% em relação ao ano anterior.n/s = não significativo*T

América do Norte

Na América do Norte, areceita de US$ 1,28 bilhão aumentou 13% sequencialmente, impulsionada pela forte atividade de perfuração offshore e em terra e pelo aumento do licenciamento de dados de exploração no Golfo do México dos Estados Unidos e o Permiano.

Internacional

A receita na América Latina de US$ 1,20 bilhão aumentou 4% sequencialmente devido ao crescimento de receita de dois dígitos no México, Argentina e Brasil, principalmente devido à atividade robusta em construção de poços. A receita de desempenho de reservatórios e sistemas de produção também aumentou, mas foi parcialmente compensada por uma interrupção temporária de produção em nossos projetos de Asset Performance Solutions (APS) no Equador devido à interrupção da pipeline.

A receita da Europa/CIS/África de US$ 1,59 bilhão aumentou 7% sequencialmente devido à receita maior na Europa e na África, impulsionada pela forte atividade offshore, aumento das vendas digitais e novos projetos - principalmente na Turquia - que se beneficiou dos sistemas de produção. Esses aumentos, entretanto, foram parcialmente compensados pela redução na atividade de desempenho de reservatório e construção de poços na Rússia e na Escandinávia devido ao início dos efeitos sazonais.

A receita noOriente Médio e Ásiade US$ 2,11 bilhões aumentou 4% sequencialmente devido a novos projetos e ganhos de atividade que beneficiaram o desempenho de reservatórios na Arábia Saudita, Omã, Austrália, Catar, Indonésia e Iraque. Do mesmo modo, a receita de construção de poços cresceu devido a novos projetos no Iraque e nos Emirados Árabes Unidos e devido ao aumento da atividade de perfuração no Catar, Kuwait e Indonésia. O crescimento também foi impulsionado por vendas digitais mais altas na China e na Malásia. Esses aumentos, entretanto, foram parcialmente compensados por vendas menores de sistemas de produção devido aos atrasos de entrega como resultado de restrições de logística.

Resultados do quarto trimestre por divisão

Digital e integração

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emAlteração31 de dezembro de 202130 de setembro de 202131 de dezembro de 2020SequencialEm relação ao ano anteriorReceitaInternacionalUS$ 624 US$ 615 US$ 688 1% -9% América do Norte263 196 142 34% 85% Outros2 1 2 n/s n/s US$ 889 US$ 812 US$ 832 10% 7% Lucro operacional antes dos impostosUS$ 335 US$ 284 US$ 269 18% 25% Margem operacional antes dos impostos37,7% 35,0% 32,4% 268 bps 537 bps n/s = não significativo*T

A receita de Digital e Integração de US$ 889 milhões aumentou 10% sequencialmente, impulsionada pelas vendas digitais aceleradas internacionalmente, especialmente na Europa/CIS/África e no Oriente Médio e Ásia, e pelo aumento nas vendas de licenciamento de dados de exploração nas atividades offshore nos Estados Unidos e no Permiano. Esses aumentos, entretanto, foram parcialmente compensados pelos efeitos de uma interrupção temporária da produção em nossos projetos APS no Equador devido à interrupção da pipeline.

A margem operacional antes dos impostos de Digital e Integração de 38% expandiu 268 bps sequencialmente, devido ao aumento da lucratividade nos licenciamento de dados de digitais e de exploração.

Desempenho de reservatórios

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emAlteração31 de dezembro de 202130 de setembro de 202131 de dezembro de 2020SequencialEm relação ao ano anteriorReceita*InternacionalUS$ 1.194 US$ 1.112 US$ 906 7% 32% América do Norte*92 79 339 16% -73% Outros1 1 2 n/s n/s US$ 1.287 US$ 1.192 US$ 1.247 8% 3% Lucro operacional antes dos impostosUS$ 200 US$ 190 US$ 95 5% 111% Margem operacional antes dos impostos15,5% 16,0% 7,6% -43 bps 792 bps *A Schlumberger alienou seu negócio de bombeamento por pressão OneStim® na América do Norte durante o quarto trimestre de 2020. Esse negócio gerou receitas de US$ 274 milhões durante o quarto trimestre de 2020. Excluindo o impacto dessa alienação, a receita global do quarto trimestre de 2021 aumentou 32% em relação ao ano anterior. A receita na América do Norte no quarto trimestre de 2021, excluindo o impacto dessa alienação, aumentou 42% em relação ao ano anterior.n/s = não significativo*T

A receita de desempenho de reservatórios de US$ 1,29 bilhão aumentou 8% sequencialmente devido à maior atividade de intervenção nos mercados offshore internacionais, principalmente no Reino Unido e na América Latina e aos novos projetos de estímulo e ganhos de atividade no Oriente Médio e Ásia, especialmente na Arábia Saudita. Esses aumentos, entretanto, foram parcialmente compensados pelo início dos efeitos sazonais na Rússia e na Escandinávia. A receita da América do Norte cresceu devido à maior atividade de avaliação offshore.

A margem operacional antes dos impostos de desempenhos de reservatórios de 16% ficou essencialmente estável sequencialmente. A lucratividade melhorou com a maior atividade offshore e de exploração, mas foi compensada pelo mix de tecnologia e efeitos sazonais no Hemisfério Norte.

Construção de poços

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emAlteração31 de dezembro de 202130 de setembro de 202131 de dezembro de 2020SequencialEm relação ao ano anteriorReceitaInternacionalUS$ 1.901 US$ 1.839 US$ 1.569 3% 21% América do Norte441 382 252 15% 75% Outros46 52 47 n/s n/s US$ 2.388 US$ 2.273 US$ 1.868 5% 28% Lucro operacional antes dos impostosUS$ 368 US$ 345 US$ 183 6% 101% Margem operacional antes dos impostos15,4% 15,2% 9,8% 20 bps 559 bps n/s = não significativo*T

A receita de construção de poços de US$ 2.39 bilhões aumentou 5% sequencialmente impulsionada pelo aumento das medições e atividade de fluidos de perfuração e pelo aumento das vendas de equipamentos de perfuração. A receita da América do Norte aumentou devido ao maior número de plataformas em terra e ao aumento da atividade de construção de poços no Golfo do México dos Estados Unidos. O crescimento da receita internacional foi impulsionado pelo crescimento de dois dígitos na América Latina, principalmente no México e na Argentina, na África subsaariana e no Oriente Médio no Kuwait, Catar, Iraque e Emirados Árabes Unidos. Esses aumentos foram parcialmente compensados pelos efeitos sazonais na Rússia e na Escandinávia.

A margem operacional antes dos impostos da construção de poços de 15% ficou essencialmente estável enquanto o mix favorável de maior atividade e novas tecnologias foram compensados pelos efeitos sazonais no Hemisfério Norte.

Sistemas de produção

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emAlteração31 de dezembro de 202130 de setembro de 202131 de dezembro de 2020SequencialEm relação ao ano anteriorReceita*InternacionalUS$ 1.278 US$ 1.205 US$ 1.215 6% 5% América do Norte*484 469 (433 3% 12% Outros3 0 1 n/s n/s US$ 1.765 US$ 1.674 US$ 1.649 5% 7% Lucro operacional antes dos impostosUS$ 159 US$ 166 US$ 155 -4% 3% Margem operacional antes dos impostos9,0% 9,9% 9,4% -85 bps -38 bps *Durante o quarto trimestre de 2020, a Schlumberger alienou seu negócio de suspensão artificial de baixo fluxo na América do Norte. Esse negócio gerou receitas de US$ 11 milhões durante o quarto trimestre de 2020. Excluindo o impacto dessa alienação, a receita global do quarto trimestre de 2021 aumentou 8% em relação ao ano anterior. A receita na América do Norte no quarto trimestre, excluindo o impacto dessa alienação, aumentou 15% em relação ao ano anterior.n/s = não significativo*T

As receitas de Sistemas de produção de US$ 1,76 bilhão tiveram aumento de 5% sequencialmente. Os aumentos de receita em sistemas submarinos e de produção de poços foram compensados por um declínio de receita em sistemas de produção de superfície. A atividade internacional foi impulsionada pelo crescimento de dois dígitos na Europa/CIS/Ásia - principalmente devido ao forte progresso dos projetos em Angola, Gabão e Moçambique, novos projetos na Turquia e ao aumento da atividade na Escandinávia e Rússia e Ásia Central - e pelo crescimento na América Latina, especialmente no Brasil e no Equador. Esse crescimento da receita foi parcialmente compensado pelos atrasos na entrega no Oriente Médio e Ásia como resultado de restrições do fornecimento global e de logística.

A margem operacional antes dos impostos dos sistemas de produção de 9% declinou 85 bps sequencialmente devido a um mix desfavorável e ao impacto das entregas atrasadas por causa de restrições de fornecimento global e logística.

Destaques trimestrais

À medida que o crescimento da atividade acelera, a diferenciação de desempenho, tecnologia e recursos de integração da Schlumberger continuam a ganhar o reconhecimento dos clientes e a conquistar contratos para todos os tipos de projetos de petróleo e gás do desenvolvimento de ciclos curtos e longos até a exploração - incluindo offshore e em águas profundas. Os contratos fechados no quarto trimestre incluem:

-- A Chevron U.S.A. Inc. fechou com a Schlumberger contratos para construção de poços e serviços de wireline integrados para projetos em águas profundas no Golfo do México. A Schlumberger assinou contratos para serviços e tecnologia integrados para poços em águas profundas, além de serviços submarinhos previamente contratados para outro projeto em águas profundas com alta pressão e altas temperaturas (HPHT) no Golfo do México. O contrato integrado inclui construção de poços para os quais a Schlumberger trará tecnologias específicas para ambientes HPHT, bem como recursos digitais que melhorarão a execução, a eficiência e a segurança do projeto como um todo, incluindo o serviço de operação remota Performance Live*.

-- A TotalEnergies assinou com a Schlumberger um contrato de três anos para o fornecimento de um escopo de intervenção em poços significativo para melhorar a produção de poços e serviços de teste de poços em novos poços localizados offshore no Reino Unido e na Dinamarca. Sob o contrato, que tem opções para duas extensões de um ano, a equipe do projeto aplicará um portfólio abrangente de serviços de teste de poços, tubulação em espiral, slickline e wireline, incluindo as últimas tecnologias. Espera-se que os trabalhos comecem no primeiro trimestre de 2022.

-- Na Arábia Saudita, a Schlumberger fechou um contrato de cinco anos para serviços de perfuração com tubulação em espiral a serem realizados nos maiores campos de gás no Reino Unido. O contrato, que tem opção de extensão de dois anos, inclui uma suíte completa de tecnologias de perfuração de tubulação em espiral desequilibrada única e outra tecnologia adequada para a bacia.

-- A Equinor assinou contrato diretamente com a Schlumberger para quatro junções multilaterais de 3 furos grandes RapidXtreme* TAML para modernização dos poços existentes para multilaterais no campo de Statfjord. Esse contrato é o resultado de um contrato integrado e arquitetura única dos sistemas multilaterais Rapid* - parte do portfólio da Transition Technologies. A conversão dos poços existentes em multilaterais desbloqueará as reservas adicionais e estenderá a vida produtiva do campo de Statfjord enquanto reduz o impacto de carbono da produção. Espera-se que a instalação desses sistemas de conclusão multilaterais comece no segundo trimestre de 2022.

-- Woodside, como operador e em nome da Scarborough Joint Venture, para o projeto Scarborough , offshore no Oeste da Austrália, assinou um contrato com a OneSubsea® - a divisão de tecnologias submarinhas, produção e sistemas de processamento da Schlumberger - como parte da Subsea Integration Alliance. O contrato inclui um escopo dos sistemas de produção submarinhos, onde a OneSubsea entregará, incluindo cabeçotes de poços, fluxômetros de fase única, unidades de distribuição submarinas, condutores suspensos, um sistema de conexão, sistema de controle de produção submarina para serviços no lado superior e submarino e serviços pós-entrega. Esse projeto ajudará a Scarborough Joint Venture a maximizar o potencial deste recurso de gás significativo, que será desenvolvido pelas novas instalações offshore conectadas a uma segunda linha de gás natural liquefeito (GNL) nas instalações Pluto LNG em terra.

-- Na Indonésia, a Premier Oil - uma subsidiária da Harbour Energy - assinou com a Schlumberger um contrato de três anos para serviços e tecnologia para seu projeto de exploração offshore em águas profundas no Mar de Andaman. O escopo do contrato cobre uma ampla gama de serviços, incluindo perfuração, fluidos de perfuração, registro "wireline" e teste de poços. Uma equipe da Schlumberger formada por três Divisões fornecerá um amplo conjunto de serviços e tecnologias, incluindo a telemetria sem fio Muzic*, serviço de geologia de reservatório fotorrealista Quanta Geo* e a plataforma de scanner acústico Sonic Scanner* - oferecendo desempenho e eficiência às operações de exploração. Espera-se que o trabalho comece no segundo trimestre de 2022.

As tecnologias da Schlumberger - que ganharam uma série de prêmios de inovação em 2021, incluindo o Offshore Technology Conference Spotlight on New Technology, seis World Oil Awards, e dois Hart Energy's E&P Meritorious Awards for Engineering Innovation - e recursos de execução líderes entre seus pares estão tendo impactos de desempenho significativo para os clientes, que estão cada vez mais adotando tecnologias que os ajudam a criar valor diferenciado.

Os exemplos de impacto no desempenho durante o trimestre na América do Norte incluem:

-- Na bacia dos Apalaches, a CNX implementou o sistema de direção de broca em curva NeoSteer* e, juntamente com a Smith Bits, uma empresa Schlumberger, estruturas de corte e telemetria dupla MWD xBolt G2* aceleraram o serviço de perfuração para perfurar curvas e laterais de modo consistente em passadas únicas nos seus ativos Marcellus Shale. Ao longo dos últimos três meses, a Schlumberger perfurou as três principais curvas únicas e laterais mais longas na história da CNX, com profundidades entre 21.836 pés e 22.565 pés, e com segurança e qualidade de serviço excepcionais. Essas são as três principais operações de curva única e lateral mais longas na história da Schlumberger US Land até o momento. O sistema NeoSteer forneceu dirigibilidade melhorada, desempenho geral superior e reduziu a pegada quando comparado com as tecnologias convencionais, resultando em uma redução no tempo de perfuração e economias nos custos operacionais de perfuração para esses três poços recordes.

-- Na bacia Permiana, uma parceria entre a ExxonMobil e a Schlumberger permitiu a redução dos dias da plataforma de perfuração em 34% em cinco poços, desempenho que permitirá que a ExxonMobil perfure mais poços por ano com o mesmo número de plataformas. Um pacote de tecnologia adequado para a bacia integrado, incluindo o sistema dirigível PowerDrive Orbit G2* e o serviço de perfuração acelerada XBolt G2 - controlado pelo Centro de Operações Remotas da ExxonMobil em Houston permitiu que a ExxonMobil perfurasse seu primeiro poço da bacia de Delaware em menos de nove dias e alcançasse desempenho similar com cinco poços recordes no total. Comparado com os benchmarks de desempenho alvo anteriores, foi alcançada uma redução total de mais de 26 dias de perfuração para esses cinco poços.

Os exemplos do impacto no desempenho internacionalmente durante o trimestre incluem:

-- No quarto trimestre de 2021, a Schlumberger iniciou operações de estímulo integradas em Jafurah, o maior campo de gás não associado não convencional no Reino da Arábia Saudita. A combinação de tecnologia de ponta, cadeia de suprimentos totalmente integrada e a colaboração de perto da gerência do projeto entre a Aramco e a Schlumberger resultou em mais de 35% de melhorias nos estágios por mês. Esse novo benchmark de desempenho coincide com aquele das frotas de estímulo do primeiro quartil nos ativos não convencionais nos Estados Unidos durante 2021 - uma ambição-chave definida entre a Schlumberger e a Aramco no caminho para fornecer o potencial total do projeto Jafurah.

-- No Kuwait, a Schlumberger iniciou o uso da tecnologia com a Kuwait Oil Company (KOC) para aumentar a produtividade dos seus campos de gás Jurrasic com perfuração sem plataforma, graças à mais nova geração de cabo wireline com trava de polímero de desempenho extremo StreamLINE iX*. Uma combinação de tecnologias possibilitada pelo cabo StreamLINE iX reduziu o tempo de operação por passada pela metade. A maior resistência desse cabo de geração tornou possível operar uma pistola de perfuração de 70 pés em uma única passada - o primeiro caso na história de operações sem plataforma da KOC em wireline. Os recursos do novo cabo StreamLINE iX nos permitiu usar a tecnologia que reduziu o tempo de operação por passada e o impacto de CO2 enquanto economiza na produção adiada.

-- A Offshore Austrália na North West Shelf, Santos Ltd. recentemente alcançou uma taxa de produção recorde no primeiro poço intermediário Van Gogh, Fase 2, que excedeu as expectativas e produziu uma taxa de pico de 23.200 bbl/d. O poço com lateral dupla e alcance estendido foi perfurado com uma seção horizontal total de 5.430 m - 490 m mais do que o originalmente planejado. O sistema dirigível rotativo de alta taxa PowerDrive Archer* e o serviço de mapeamento enquanto perfura o reservatório de alta definição GeoSphere HD* permitiu que a Santos superasse diversos desafios geológicos e destravasse o potencial de produção total desse ativo ao executar um design de conclusão de poço otimizado.

-- Na Argentina, a Schlumberger fez uso da tecnologia que reduziu o tempo de perfuração em 10 dias e evitou 120 toneladas métricas de emissões de CO2 para uma joint venture entre a YPF S.A. e a Chevron na formação não convencional de Vaca Muerta. Ao perfurar o poço piloto de alcance estendido do projeto, a Schlumberger usou o sistema de broca em curva NeoSteer* e novos recursos do sistema de controle de poço autônomo para minimizar a tortuosidade e desvios não planejados, construindo um poço otimizado para aumentar a produção. O sistema dirigível rotativo PowerDrive vorteX* equipado com elastômero de motor de alta potência DynaPower XP* gerenciou as condições de alta temperatura, melhorou a taxa de penetração (ROP) e permitiu oferecer 4.155 m da seção lateral, quebrando a barreira de perfuração por dia de 1.000 metros e se tornou o poço lateral mais longo no campo.

A adoção da plataforma digital abrangente da Schlumberger continua a acelerar enquanto os clientes avançam em sua transformação digital e aplicam soluções digitais para melhorar a produtividade e a eficiência. Além disso, os casos de uso para as soluções digitais da Schlumberger também continuam a expandir juntos aos setores adjacentes, aumentando o mercado endereçável total e permitindo a descarbonização na e além da indústria de petróleo e gás.

Contratos digitais e implementações para o trimestre incluem:

-- A Schlumberger instalará o ambiente E&P cognitivo DELFI* no projeto de CO2 norueguês pela Northern Lights Joint Venture (NL), para agilizar os fluxos de trabalho de subsuperfície e a modelagem e vigilância de longo prazo do sequestro de CO2. A NL foi estabelecida para desenvolver a primeira infraestrutura de transporte e armazenamento de CO2de fonte aberta do mundo, fornecendo oportunidades de descarbonização aceleradas para as indústrias europeias, com a ambição de armazenar até 5 milhões de toneladas métricas de CO2 por ano, com base na demanda do mercado. Northern Lights é parte da Longship - a maior iniciativa climática da Noruega - que abrange um projeto de escala completa de captura e armazenamento de carbono, cobrindo a captura, o transporte e o armazenamento de CO2.

-- O regulador de petróleo e gás de Angola - Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) - assinou um contrato com a Schlumberger para agilizar sua transformação digital, com a implantação do ambiente DELFI. O projeto segue uma consultoria e revisão detalhadas pela equipe de consultoria liderada pela Schlumberger, em colaboração com uma equipe da ANPG. A equipe avaliou o cenário de tecnologia e prontidão digital da ANPG, resultando em um roteiro de digitalização compacto. A implantação acelerada do ambiente DELFI permitirá uma equipe de trabalho remoto eficiente em toda a ANPG, recursos de análise de dados expandidos e aumento da exploração e eficiência de implementação em campo - impulsionando ganhos de produção mensuráveis.

-- No Equador, a DrillOps Automate, parte da solução de entrega de poços no local DrillOps*, um software de sequenciamento de equipamentos DrillPilot* foram instalados em duas plataformas da Schlumberger operando em seus ativos APS. Essas duas soluções digitais estão orquestrando múltiplos fluxos de trabalho e orientando uma mudança de etapa no desempenho operacional. Desde a instalação, mais de 77.000 pés foram perfurados com múltiplos níveis de automação, possíveis graças ao uso dessas soluções digitais avançadas. O controle automático da plataforma aumentou o ROP no fundo e reduziu o tempo de conexões, resultando em uma melhoria média de eficiência de 10,6% ao final de 2021. A Schlumberger continua a expandir o uso de soluções digitais para melhorar o desempenho integrado, aumentar a segurança e reduzir a pegada de CO2 - resultando na criação e na captura de um volume maior nesses ativos.

A descarbonização é uma prioridade e, em 2021, a Schlumberger fez um compromisso ousado de alcançar emissões de gases do efeito estufa zero líquido até 2050, com nosso alvo de zero líquido inclusive das emissões do Escopo 3.

A Schlumberger está posicionada de maneira única para ajudar os clientes a descarbonizar as operações de petróleo e gás por meio do nosso portfólio Transition Technologies e a nova aplicação das nossas tecnologias em energia de baixo carbono:

-- A Equinor completou recentemente a instalação de um sistema de impulsão multifásico submarino OneSubsea, uma solução que reduzirá o custo e o impacto de carbono na produção de 16 milhões de barris adicionais de petróleo do campo de Vigdis no Mar do Norte. Em produção há mais de 20 anos, o campo de Vigdis está produzindo na instalação Snorre A existente, uma vantagem de custo sobre a construção de uma nova infraestrutura. Tirando proveito de um sistema de controle totalmente elétrico, o sistema de impulsão multifásico exige menos de 50% de energia para produzir o mesmo volume de petróleo comparado com bombas de gás, evitando 200.000 toneladas de CO2 ao longo de mais de 10 anos de operação em Vigdis e pavimentando o caminho para o futuro da eletrificação submarina ao redor do mundo.

-- Na França, a Schlumberger fechou contrato do escopo das conclusões do poço para um projeto piloto de armazenamento de hidrogênio verde de validação de conceito chamado HyPSTER para a Storengy, uma empresa da ENGIE - o primeiro projeto do seu tipo. A HyPSTER tem como objetivo o desenvolvimento do ecossistema de hidrogênio verde na França - e mais tarde, na Europa. A Schlumberger é um parceiro técnico-chave nesse desenvolvimento principal de armazenamento subterrâneo de hidrogênio renovável usando as cavernas de sal para o armazenamento de gás natural reaproveitado. A Schlumberger fornecerá o equipamento, engenharia, gerenciamento do projeto e desenvolverá soluções econômicas adequadas para permitir o desenvolvimento futuro em escala.

Na Schlumberger New Energy, estamos forjando parcerias para aplicar um portfólio de tecnologias de energia neutras em carbono e de baixo carbono nas indústrias, contribuindo para um mix de energias mais sustentável.

-- A Schlumberger New Energy, a French Alternative Energies e a Atomic Energy Commission (CEA) e os parceiros anunciaram a assinatura de contratos do projeto piloto com empresas de cimento e aço líderes no caminho para líquido zero nessas indústrias. Na indústria de aço, a Genvia fechou contrato de projetos piloto com a ArcelorMittal Méditerranée, uma subsidiária da ArcelorMittal, líder mundial na indústria do aço; e Ugitech - parte do Swiss Steel Group, líder mundial em produtos de aço inoxidável longo. Na indústria do cimento, a Genvia fez acordo para projetos piloto com Vicat, um grupo de produção de cimento; e Hynamics - uma subsidiária de soluções de hidrogênio renovável e de baixo carbono do EDF Group. A Genvia visa atingir a mais alta eficiência do sistema, resultando em um consumo significativamente menor de eletricidade por quilograma de hidrogênio produzido.

-- A Celsius Energy, um empreendimento da Schlumberger New Energy que fornece tecnologia de geoenergia para aquecimento e resfriamento de edifícios com zero carbono, expandiu suas operações comerciais na Europa e na América do Norte. Na França, uma empresa de saúde líder escolheu a solução da Celsius Energy em duas novas instalações e estudos de viabilidade para a implementação em instalações adicionais estão em andamento. Nos Estados Unidos, a Celsius Energy completou sua primeira operação durante o quarto trimestre de 2021 no prestigiado campus universitário de East Coast, abrindo novas oportunidades de mercado para a expansão das soluções da Celsius Energy. Durante a COP26, mais de 1.000 cidades se comprometeram com a campanha "Cities Race to Zero" das Nações Unidas, enquanto empresas e municípios em todo o mundo avançam nos objetivos de líquido zero para lidar com as emissões dos gases do efeito estufa globalmente. A Celsius Energy está posicionada de modo único para apoiar esses compromissos, contribuindo com a descarbonização global.

TABELAS FINANCEIRAS

-0- *T Resultados do ano inteiro(em milhões, exceto por quantidade de ações)Doze meses encerrados31 de dezembro de 202131 de dezembro de 2020AlteraçãoReceita*US$ 22.929 US$ 23.601 -3%Lucro (prejuízo) antes dos impostos - base GAAPUS$ 2.374 (US$ 11.298) n/sLucro líquido (prejuízo) - base GAAPUS$ 1.881 US$ (10.518) n/sEPS diluído (prejuízo por ação) - base GAAPUS$ 1.32 US$ (7,57) n/s EBITDA ajustado**US$ 4.925 US$ 4.313 14%Margem EBITDA ajustada**21,5% 18,3% 320 bpsReceita operacional por segmento, antes dos impostos**US$ 3.365 US$ 2.401 40%Margem operacional por segmento, antes dos impostos**14,7% 10,2% 450 bpsLucro líquido, excluindo encargos e créditos**US$ 1.831 US$ 956 92%EPS diluído, excluindo encargos e créditos**US$ 1.28 US$ 0,68 88% Receita por região geográfica InternacionalUS$ 18.295 US$ 18.002 2%América do Norte*4.466 5.478 -18%Outros168 121 n/sUS$ 22.929 US$ 23.601 -3% *Durante o quarto trimestre de 2020, a Schlumberger alienou determinados negócios na América do Norte. Esses negócios geraram receita de US$ 1,347 bilhão durante 2020. Excluindo-se o impacto dessas alienações, a receita global de 2021 aumentou 3% em relação ao ano anterior. A receita na América do Norte de 2021, excluindo o impacto dessas alienações, aumentou 8% em relação ao ano anterior.**Essas são medidas financeiras não GAAP. Consulte as seções intituladas "Encargos e créditos", "Divisões" e "Informações complementares" para obter detalhes.n/s = não significativo*T

-0- *T Demonstração condensada do resultado consolidado (Prejuízo) (em milhões, exceto por quantidade de ações) Quarto trimestreDoze MesesPeríodos encerrados em 31 de dezembro,2021 2020 2021 2020 ReceitaUS$ 6.225 US$ 5.532 US$ 22.929 US$ 23.601 Juros e outras receitas (1)57 69 148 163 Lucros na venda de empresas (1)- 104 - 104 DespesasCusto das receitas5.136 4.828 19.271 21.000 Pesquisa e engenharia145 129 554 580 Geral e administrativo109 71 339 365 Depreciações e outros (1)- 62 - 12.658 Juros (1)137 144 539 563 Lucro (prejuízo) antes dos impostos (1)US$ 755 US$ 471 US$ 2.374 ($ 11.298) Custo da receita (benefício) (1)144 89 446 (812) Receita líquida (prejuízo) (1)US$ 611 US$ 382 US$ 1.928 ($ 10.486) Lucro líquido atribuível à participação minoritária10 8 47 32 Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Schlumberger (1)US$ 601 US$ 374 US$ 1.881 ($ 10.518) Ganhos diluídos (prejuízo) por ação da Schlumberger (1)US$ 0,42 US$ 0,27 US$ 1,32 (US$ 7.57) Média de ações em circulação1.403 1.392 1.400 1.390 Média de ações em circulação presumindo diluição1.430 1.411 1.427 1.390 Depreciação e amortização incluídas nas despesas (2)US$ 532 US$ 583 US$ 2.120 US$ 2.566 *T

-0- *T (1) Consulte a seção intitulada "Encargos e créditos" para obter detalhes. (2) Inclui depreciação de propriedade, instalações e equipamentos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados sísmicos multicliente e investimentos APS. *T

-0- *T Balanço patrimonial condensado consolidado (em milhões) 31 de dezembro,31 de dezembro,Ativos2021 2020 Ativo circulanteCaixa e investimentos em curto prazoUS$ 3.139 US$ 3.006 Contas a receber5.315 5.247 Inventários3.272 3.354 Outros ativos circulantes928 1.312 12.654 12.919 Investimento em empresas afiliadas2.044 2.061 Ativos fixos6.429 6.826 Fundo de comércio12.990 12.980 Ativos intangíveis3.211 3.455 Outros ativos4.183 4.193 US$ 41.511 US$ 42.434 Passivos e patrimônioPassivo circulanteContas a pagar e passivo adquiridoUS$ 8.382 US$ 8.442 Passivo estimado para imposto de renda879 1.015 Empréstimos de curto prazo e posição atual da dívida de longo prazo909 850 Dividendos a pagar189 184 10.359 10.491 Dívida de longo prazo13.286 16.036 Benefícios pós-aposentadoria231 1.049 Outros passivos2.349 2.369 26.225 29.945 Patrimônio15.286 12.489 US$ 41.511 US$ 42.434 *T

Liquidez

-0- *T (em milhões) Componentes da liquidez 31 de dezembro de 2021 30 de setembro de 2021 31 de dezembro de 2020 Caixa e investimentos em curto prazo US$ 3.139 US$ 2.942 US$ 3.006 Empréstimos de curto prazo e posição atual da dívida de longo prazo (909) (1.025) (850) Dívida de longo prazo (13.286) (14.370) (16.036) Dívida líquida (1) $(11.056) (US$ 12.453) (US$ 13.880) Detalhes de alterações na liquidez: DozeQuartoDozeMesesTrimestreMesesPeríodos encerrados em 31 de dezembro,20212021 2020 Lucro líquido (prejuízo)US$ 1.928US$ 611 US$ (10.486) Despesas e créditos, líquido de imposto (2)(50)(14) 11.474 1.878597 US$ 988 Depreciação e amortização (3)2.120532 2.566 Despesa com remuneração com base em ações32495 397 Alteração no capital de giro(45)753 (833) Restituição de imposto federal dos EUA477- - Outros(103)(45) (174) Fluxo de caixa das operações (4)4.6511.932 2.944 Despesas de capital(1,141)(447) (1.116) Investimentos APS(474)(169) (303) Dados sísmicos multicliente capitalizados(39)(18) (101) Fluxo de caixa livre (5)2.9971.298 1.424 Dividendos pagos(699)(175) (1.734) Rendimentos de planos de ações de funcionários137- 146 Programa de recompra de ações-- (26) Aquisições e investimentos de negócios, líquido de caixa adquirido mais dívida adquirida(103)(5) (33) Participação da venda das ações da Liberty109109 - Receitas de desinvestimentos-- 434 Pagamentos de dívidas de obrigações de arrendamento financeiro-- (188) Outros(105)(26) (181) Mudança na dívida líquida antes do impacto das mudanças nas taxas de câmbio2.3361.201 (158) Impacto das mudanças nas taxas de câmbio sobre a dívida líquida488196 (595) Redução (aumento) da dívida líquida2.8241.397 (753) Dívida líquida, começo do período(13.880)(12.453) (13.127) Dívida líquida, final do período$(11.056)$(11.056) (US$ 13.880) *T

-0- *T (1) "Dívida líquida" representa a dívida bruta menos espécie e investimentos de curto prazo. A gerência acredita que o indicador de dívida líquida oferece informações úteis sobre o nível de endividamento da Schlumberger ao informar a quantia em espécie e os investimentos que podem ser usados para amortizar dívidas. Dívida líquida é uma medida financeira não GAAP, que deve ser considerada adicionalmente, e não como substituto ou superior à dívida total. (2) Consulte a seção intitulada "Encargos e créditos" para obter detalhes. (3) Inclui depreciação de propriedade, instalações e equipamentos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados sísmicos multicliente e investimentos APS. (4) Inclui pagamento de verbas rescisórias de aproximadamente US$ 248 milhões e US$ 22 milhões durante os doze meses e o quarto trimestre encerrados em 31 de dezembro de 2021, respectivamente, e US$ 843 milhões e US$ 144 durante os doze meses e o quarto trimestre encerrados em 31 de dezembro de 2020. (5) "Fluxo de caixa livre" representa o fluxo de caixa das operações menos as despesas de capital, investimentos APS e custos de dados sísmicos multicliente capitalizados. A administração acredita que o fluxo de caixa livre é uma medida de liquidez importante para a empresa e útil para os investidores e para a gestão como uma medida da capacidade da Schlumberger de geração de caixa. Uma vez que as necessidades e as obrigações do negócio são atendidas, esse dinheiro pode ser usado para reinvestir na empresa, para crescimento futuro ou para devolver aos nossos acionistas por meio de pagamentos de dividendos ou recompra de ações. O fluxo de caixa livre não representa o fluxo de caixa residual disponível para despesas discricionárias. O fluxo de caixa livre é uma medida financeira não GAAP que deve ser considerada além de, não como substituto para, ou superior, ao fluxo de caixa livre de operações. *T

Encargos e créditos

Além de resultados financeiros determinados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (generally accepted accounting principles, GAAP) dos EUA, este comunicado à imprensa sobre os resultados do ano inteiro e do quarto trimestre de 2021 também inclui medidas financeiras não GAAP (conforme definido no Regulamento G da SEC). Além das medidas financeiras não GAAP discutidas em "Liquidez", receita líquida (prejuízo), excluindo encargos e créditos, bem como medidas dele derivadas (incluindo EPS diluído, excluindo encargos e créditos; o lucro líquido da Schlumberger [prejuízo], excluindo encargos e créditos; taxa de imposto efetiva, excluindo encargos e créditos; e EBITDA ajustado) são medidas financeiras não GAAP. A administração acredita que a exclusão dos encargos e créditos destas medidas financeiras permite avaliar, de forma mais eficaz, o período de operações da Schlumberger durante o período e identificar as tendências operacionais que poderiam ser mascarados pelos itens excluídos. Estas medidas também são utilizadas pela administração como medidas de desempenho na determinação de certa compensação de incentivo. As medidas financeiras não GAAP anteriores devem ser consideradas adicionalmente, e não como um substituto ou superior a outras medidas de desempenho financeiras preparadas de acordo com GAAP. O seguinte é uma reconciliação de algumas destas medidas não GAAP com as medidas GAAP comparáveis. Para a reconciliação do EBITDA ajustado com a medida GAAP comparável, consulte a seção intitulada "Informações complementares" (Pergunta 9).

-0- *T (em milhões, exceto por quantidade de ações) Quarto trimestre de 2021Antes dos impostosImpostosParticipaçõesminoritáriasLíquidoEPSdiluídoLucro líquido da Schlumberger (base GAAP) US$ 755 US$ 144 US$ 10 US$ 601 US$ 0,42 Ganho com a venda das ações da Liberty(1) US$ (28) $(4) US$ 0 $(24) $(0,02) Reembolso antecipado de títulos (2) 10 - - 10 0,01 Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos $737 US$ 140 US$ 10 US$ 587 US$ 0,41 Terceiro trimestre de 2021Antes dos impostosImpostosParticipaçõesminoritáriasLíquidoEPSdiluídoLucro líquido da Schlumberger (base GAAP) US$ 691 US$ 129 US$ 12 US$ 550 US$ 0,39 Ganho não realizado sobre títulos negociáveis (1) (47) (11) - (36) (0,03) Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos US$ 644 US$ 118 US$ 12 US$ 514 US$ 0,36 Quarto trimestre de 2020Antes dos impostosImpostosParticipaçõesminoritáriasLíquidoEPSdiluídoLucro líquido da Schlumberger (base GAAP) US$ 471 US$ 89 US$ 8 US$ 374 US$ 0,27 Ganho com a venda da OneStim (3) (104) (11) - (93) (0,07) Ganho não realizado sobre títulos negociáveis (1) (39) (9) - (30) (0,02) Outros 62 4 - 58 0,04 Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos US$ 390 US$ 73 US$ 8 US$ 309 US$ 0,22 *T

-0- *T (em milhões, exceto por quantidade de ações) Doze meses de 2021Antes dos impostosImpostosParticipaçõesminoritáriasLíquidoEPSdiluídoLucro líquido da Schlumberger (base GAAP) US$ 2.374 US$ 446 US$ 47 US$ 1.881 US$ 1,32 Quarto trimestreGanho com a venda das ações da Liberty (1) (28) (4) - (24) (0,02) Reembolso antecipado de títulos (2) 10 - - 10 0,01 Terceiro trimestreGanho não realizado sobre títulos negociáveis (1) (47) (11) - (36) (0,03) Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos US$ 2.309 US$ 431 US$ 47 US$ 1.831 US$ 1,28 Doze meses de 2020Antes dos impostosImpostosParticipaçõesminoritáriasLíquidoEPSdiluídoPrejuízo líquido da Schlumberger (base GAAP) US$ (11.298) US$ (812) US$ 32 US$ (10.518) US$ (7,57) Quarto trimestreGanho com a venda da OneStim (3) (104) (11) - (93) (0,07) Ganho não realizado sobre títulos negociáveis (1) (39) (9) - (30) (0,02) Outros 62 4 - 58 0,04 Terceiro trimestreCustos por saída da linha de crédito 254 39 - 215 0,15 Redução da força de trabalho 63 - - 63 0,05 Outros 33 1 - 32 0,02 Segundo trimestreRedução da força de trabalho 1.021 71 - 950 0,68 Investimentos em soluções de desempenho de ativos 730 15 - 715 0,51 Depreciação do ativo fixo 666 52 - 614 0,44 Baixas de estoque 603 49 554 0,40 Deterioração de ativos de direito de uso 311 67 - 244 0,18 Custos associados à saída de algumas atividades 205 (25) - 230 0,17 Deterioração de dados sísmicos multicliente 156 2 - 154 0,11 Recompra de títulos 40 2 - 38 0,03 Ganho de corte benefícios pós-aposentadoria (69) (16) - (53) (0,04) Outros 60 4 - 56 0,04 Primeiro trimestreFundo de comércio 3.070 - - 3.070 2,21 Prejuízo com ativos intangíveis 3.321 815 - 2.506 1,80 Investimentos em soluções de desempenho de ativos 1.264 (4) - 1.268 0,91 Redução no bombeamento por pressão na América do Norte 587 133 - 454 0,33 Redução da força de trabalho 202 7 - 195 0,14 Outros 79 9 - 70 0,05 Subsídio de avaliação - (164) - 164 0,12 Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos US$ 1.217 US$ 229 US$ 32 US$ 956 US$ 0,68 *T

-0- *T (1) Classificado por Juros e outras receitas na Demonstração consolidada condensada dos resultados (Prejuízo) (2) Classificado por Juros na Demonstração consolidada condensada dos resultados (Prejuízo) (3) Classificado em Lucros na venda de empresas na Demonstração consolidada condensada dos resultados (Prejuízo). Salvo indicação em contrário, todos os Encargos e créditos são classificados em Depreciação e outros na Demonstração consolidada condensada do resultado (Prejuízo). *T

DIVISÕES

-0- *T (em milhões) Três meses encerrados em31 de dezembro de 202130 de setembro de 202131 de dezembro de 2020ReceitaLucroantes dosimpostosReceitaLucroantes dosimpostosReceitaLucroantes dosimpostosDigital e integraçãoUS$ 889US$ 335 US$ 812 US$ 284 US$ 832 US$ 269 Desempenho de reservatórios1.287200 1.192 190 1.247 95 Construção de poços2.388368 2.273 345 1.868 183 Sistemas de produção1.765159 1.674 166 1.649 155 Eliminações e outros(104)(76) (104) (77) (64) (48) Receita operacional por segmento, antes dos impostos986 908 654 Corporativos e outros(140) (145) (132) Renda de juros(1)14 8 5 Despesa com juros(1)(123) (127) (137) Encargos e créditos(2)18 47 81 US$ 6.225US$ 755 US$ 5.847 US$ 691 US$ 5.532 US$ 471 *T

-0- *T (em milhões) Ano inteiro de 2021ReceitaLucroantes dosimpostosDepreciaçãoeamortização (3)Despesacomjuros líquidos (4)EBITDAajustado (5)Investimentosde capital (6)Digital e integraçãoUS$ 3.290US$ 1.141US$ 446US$ 13US$ 1.600US$ 516Desempenho de reservatórios4.599648415-1.063348Construção de poços8.7061.19553711.733424Sistemas de produção6.710634302-936267Eliminações e outros(376)(253)269(1)15993.3651.969135.3471.654Corporativos e outros(573)151(422)Renda de juros (1)31Despesa com juros (1)(514)Encargos e créditos (2)65US$ 22.929US$ 2.374US$ 2.120US$ 13US$ 4.925US$ 1.654*T

-0- *T (em milhões) Ano inteiro de 2020ReceitaLucro (Prejuízo(Antesdos impostosDepreciaçãoeamortização (3)Despesacomjuros líquidos (4)EBITDAajustado (5)Investimentosde capital (6)Digital e integraçãoUS$ 3.067US$ 727US$ 615US$ 13US$ 1.355US$ 413Desempenho de reservatórios5.60235354911913384Construção de poços8.61487058011.451420Sistemas de produção6.650623338-961240Eliminações e outros(332)(172)2762106632.4012.358274.7861.520Corporativos e outros(681)208(473)Renda de juros (1)31Despesa com juros (1)(534)Encargos e créditos (2)(12.515)US$ 23.601US$ (11.298)US$ 2.566US$ 27US$ 4.313US$ 1.520*T

-0- *T (1) Exclui valores que estão incluídos nos resultados dos segmentos. (2) Consulte a seção intitulada "Encargos e créditos" para obter detalhes. (3) Inclui depreciação de propriedade, instalações e equipamentos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados sísmicos multicliente e investimentos APS. (4) Exclui receitas e despesas de juros registradas no nível corporativo. (5) O EBITDA ajustado representa a receita (prejuízo) antes de impostos e sem incluir depreciação e amortização, despesa de juros, receita de juros, encargos e créditos. (6) Os investimentos de capital incluem despesas de capital, investimentos APS e custos de dados sísmicos multiclientes capitalizados. *T

-0- *T (em milhões) Doze meses encerrados31 de dezembro de 202131 de dezembro de 2020AlteraçãoReceitaDigital e integraçãoUS$ 3.290 3.067 7%Desempenho de reservatórios*4.599 5.602 -18%Construção de poços8.706 8.614 1%Sistemas de produção**6.710 6.650 1%Outros(376) (332) n/sUS$ 22.929 US$ 23.601 -3% Receita operacional por segmento antes dos impostos Digital e integraçãoUS$ 1.141 727 57%Desempenho de reservatórios648 353 83%Construção de poços1.195 870 37%Sistemas de produção634 623 2%Outros(253) (172) n/sUS$ 3.365 US$ 2.401 40% Margem operacional por segmento antes dos impostos Digital e integração34,7% 23,7% 1.096 bpsDesempenho de reservatórios14,1% 6,3% 779 bpsConstrução de poços13,7% 10,1% 363 bpsSistemas de produção9,5% 9,4% 9 bpsOutrosn/s n/s n/s14,7% 10,2% 450 bps EBITDA ajustada operacional por segmento Digital e integraçãoUS$ 1.600 1.355 18%Desempenho de reservatóriosUS$ 1.063 913 16%Construção de poçosUS$ 1.733 1.451 19%Sistemas de produçãoUS$ 936 961 -3%OutrosUS$ 15 106 n/sUS$ 5.347 US$ 4.786 12% Margem EBITDA operacional de segmento ajustada Digital e integração48,6% 44,2% 440 bpsDesempenho de reservatórios23,1% 16,3% 683 bpsConstrução de poços19,9% 16,8% 307 bpsSistemas de produção13,9% 14,5% -60 bpsOutrosn/s n/s n/s23,3% 20,3% 304 bps *A Schlumberger alienou seu negócio de bombeamento por pressão OneStim® na América do Norte durante o quarto trimestre de 2020. Essa receita gerada pelo negócio de US$ 1.233 bilhões durante 2020. Excluindo o impacto desta alienação, a receita da Reservoir Performance de 2021 aumentou 5% com relação ao ano anterior.**A Schlumberger alienou seu negócio de suspensão artificial de baixo fluxo na América do Norte durante o quarto trimestre de 2020. Esse negócio gerou receitas de US$ 114 milhões durante 2020. Excluindo o impacto desta alienação, a receita de Sistemas de Produção de 2021 aumentou 3% com relação ao ano anterior.n/s = não significativo*T

ÁREA GEOGRÁFICA

-0- *T (em milhões) Ano inteiro de 2021ReceitaLucroantes dosimpostosDepreciaçãoeAmortização (3)Despesacom juroslíquidos (4)EBITDAajustado (5)InternacionalUS$ 18.295US$ 3.090US$ 1.353US$ 2US$ 4.445América do Norte4.46656134312916Eliminações e outros168(286)273(1)(14)3.3651.969135.347Corporativos e outros(573)151(422)Renda de juros (1)31Despesa com juros (1)(514)Encargos e créditos (2)65US$ 22.929US$ 2.374US$ 2.120US$ 13US$ 4.925*T

-0- *T (em milhões) Ano inteiro de 2020ReceitaLucro (Prejuízo)antes dosimpostosDepreciaçãoeAmortização (3)Despesascom juroslíquidos (4)EBITDAajustado (5)InternacionalUS$ 18.002US$ 2.658US$ 1.613US$ 4US$ 4.275América do Norte5.47810349921623Eliminações e outros121(360)2462(112)2.4012.358274.786Corporativos e outros(681)208(473)Renda de juros (1)31Despesa com juros (1)(534)Encargos e créditos (2)(12.515)US$ 23.601US$ (11.298)US$ 2.566US$ 27US$ 4.313*T

-0- *T (1) Exclui valores que estão incluídos nos resultados dos segmentos. (2) Consulte a seção intitulada "Encargos e créditos" para obter detalhes. (3) Inclui depreciação de propriedade, instalações e equipamentos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados sísmicos multicliente e investimentos APS. (4) Exclui receitas e despesas de juros registradas no nível corporativo. (5) O EBITDA ajustado representa a receita (prejuízo) antes de impostos e excluindo encargos e crédito, depreciação e amortização, despesa de juros e receita de juros. *T

-0- *T (em milhões)Doze meses encerrados31 de dezembro de 202131 de dezembro de 2020AlteraçãoReceitaAmérica do Norte*US$ 4.466 US$ 5.478 -18%América Latina4.459 3.472 28%Europa/CEI/África5.778 5.963 -3%Oriente Médio e Ásia8.058 8.567 -6%Outros168 121 n/sUS$ 22.929 US$ 23.601 -3% InternacionalUS$ 18.295 US$ 18.002 2%América do Norte*4.466 5.478 -18%Outros168 121 n/sUS$ 22.929 US$ 23.601 -3% Receita operacional por segmento antes dos impostos InternacionalUS$ 3.090 US$ 2.658 16%América do Norte561 103 444%Outros(286) (360) n/sUS$ 3.365 US$ 2.401 40% Receita operacional por segmento antes dos impostos Internacional16,9% 14,8% 212 bpsAmérica do Norte12,6% 1,9% 1.067 bpsOutrosn/s n/s n/s14,7% 10,2% 450 bps EBITDA ajustada por segmento operacional InternacionalUS$ 4.445 US$ 4.275 4%América do Norte916 623 47%Outros(14) (112) n/sUS$ 5.347 US$ 4.786 12% Margem EBITDA ajudada por segmento operacional Internacional24,3% 23,7% 54 bpsAmérica do Norte20,5% 11,4% 914 bpsOutrosn/s n/s n/s23,3% 20,3% 304 bps *Durante o quarto trimestre de 2020, a Schlumberger alienou determinados negócios na América do Norte. Esses negócios geraram receita de US$ 1,347 bilhão durante 2020. Excluindo-se o impacto dessas alienações, a receita global de 2021 aumentou 3% em relação ao ano anterior. A receita na América do Norte em 2021 excluindo o impacto dessas alienações, aumentou 8% em relação ao ano anterior.n/s = não significativo*T

Informações complementares

Perguntas frequentes

-0- *T 1)Qual é a orientação para investimento de capital para o ano inteiro de 2022? O investimento de capital (composto por investimentos em capex, multiclientes e APS) para todo o ano de 2022 deverá ser de aproximadamente US$ 1,9 bilhão a US$ 2,0 bilhões. O investimento de capital para o ano de 2021 foi de US$ 1,7 bilhão. 2)Qual foi o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre do quarto trimestre de 2021? O fluxo de caixa de operações do quarto trimestre de 2021 foi de US$ 1,93 bilhão e o fluxo de caixa livre foi de US$ 1,30 bilhão apesar dos pagamentos de indenizações de US$ 22 milhões durante o trimestre. 3)Qual foi o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre para o ano inteiro de 2021? O fluxo de caixa de operações do ano inteiro de 2021 foi de US$ 4,65 bilhões e o fluxo de caixa livre foi de US$ 3,00 bilhões apesar dos pagamentos de indenizações de US$ 248 milhões durante o trimestre. 4)O que foi incluído em "Juros e outros rendimentos" para o quarto trimestre de 2021? "Juros e outros rendimentos" do quarto trimestre de 2021 foram de US$ 57 milhões. Isso consistiu de um ganho de venda de 9,5 milhões de ações da Liberty Oilfield Services (Liberty) de US$ 28 milhões (consulte a Pergunta 12), receita de juros de US$ 15 milhões e ganhos de investimentos do método de depreciação de ativos de US$ 14 milhões. 5)Como os rendimentos de juros e as despesas com juros mudaram durante o quarto trimestre de 2021? A renda de juros de US$ 15 milhões do quarto trimestre de 2021 aumentou US$ 7 milhões sequencialmente. As despesas com jutos de US$ 137 milhões aumentaram US$ 7 milhões sequencialmente (consulte a Pergunta 12). 6)Qual é a diferença entre o lucro consolidado (prejuízo) antes dos impostos e o lucro operacional do segmento antes dos impostos da Schlumberger? A diferença consiste de itens corporativos, encargos e créditos e renda de juros e despesa com juros não alocados aos segmentos, bem como despesa com remuneração com base em ações, despesa com amortização associada a alguns ativos intangíveis, algumas iniciativas gerenciadas de modo centralizado e outros itens não operacionais. 7)Qual foi a alíquota efetiva de imposto (effective tax rate, ETR) do quarto trimestre de 2021? A ETR do quarto trimestre de 2021, calculada conforme GAAP, foi de 19,1% em comparação com 18,6% do terceiro trimestre de 2021. Excluindo os encargos e créditos, a ETR do quarto trimestre de 2021 foi de 19,0% em comparação com 18,3% do terceiro trimestre de 2021. 8)Quantas ações ordinárias estavam em circulação em 31 de dezembro de 2021 e houve alguma alteração em comparação com o final do trimestre anterior? Havia 1,403 bilhão de ações ordinárias em circulação em 31 de dezembro de 2021, e 30 setembro de 2021. 9)Qual foi o número médio ponderado de ações em circulação durante o quarto trimestre de 2021 e o terceiro trimestre de 2021? Como isso se reconcilia com o número médio de ações em circulação, presumindo a diluição, usado no cálculo do lucro diluído por ação? O número médio ponderado de ações em circulação durante o quarto trimestre de 2021 foi de 1,403 bilhão e de 1,402 bilhão durante o terceiro trimestre de 2021. Abaixo está uma reconciliação da média ponderada de ações em circulação com relação ao número médio de ações em circulação, presumindo a diluição usada no cálculo do lucro diluído por ação. *T

-0- *T (em milhões) Quarto trimestre de2021Terceiro trimestre2021Média ponderada de ações em circulação1.403 1.402 Ações restritas não adquiridas27 22 Média de ações em circulação, assumindo diluição1.430 1.424 *T

-0- *T 10)Qual foi o EBITDA ajustado da Schlumberger no quarto trimestre de 2021, no terceiro trimestre de 2021 e no quarto trimestre de 2020 e no ano inteiro de 2021 e no ano inteiro de 2020? O EBITDA ajustado da Schlumberger foi de US$ 1,381 bilhão no quarto trimestre de 2021, de US$ 1.296 bilhões no terceiro trimestre de 2021 e de US$ 1,112 bilhão no quarto trimestre de 2020, e foram calculados como segue: *T

-0- *T (em milhões) Quarto trimestre de2021Terceiro trimestre2021Quarto trimestre de2020Lucro líquido atribuível à SchlumbergerUS$ 601 US$ 550 US$ 374 Lucro líquido atribuível à participação minoritária10 12 8 Despesa com impostos144 129 89 Lucro antes dos impostosUS$ 755 US$ 691 US$ 471 Encargos e créditos(18) (47) (81) Depreciação e amortização532 530 583 Despesa com juros127 130 144 Receita de juros(15) (8) (5) EBITDA ajustadoUS$ 1.381 US$ 1.296 US$ 1.112 *T

-0- *T O EBITDA ajustado da Schlumberger foi de US$ 4.925 bilhões em todo o ano de 2021 e US$ 4.313 bilhões em todo o ano de 2020, e foi calculado da seguinte forma: *T

-0- *T (em milhões) 2021 2020 Lucro (prejuízo) líquido atribuível à SchlumbergerUS$ 1.881 US$ (10.518) Lucro líquido atribuível à participação minoritária47 32 Custo da receita (benefício)446 (812) Lucro (prejuízo) antes dos impostosUS$ 2.374 US$ (11.298) Encargos e créditos(65) 12.515 Depreciação e amortização2.120 2.566 Despesa com juros529 563 Receita de juros(33) (33) EBITDA ajustadoUS$ 4.925 US$ 4.313 *T

-0- *T O EBITDA ajustado representa a receita antes de impostos e excluindo encargos e crédito, depreciação e amortização, despesa com juros e receita com juros. A administração acredita que o EBITDA ajustado é uma medida importante de lucratividade para a Schlumberger e que permite aos investidores e à administração avaliar com mais eficiência as operações da Schlumberger período a período, além de identificar tendências operacionais que poderiam estar ocultas de outra forma. O EBITDA ajustado também é utilizado pela administração como medida de desempenho na determinação de certa compensação de incentivo. O EBITDA ajustado deve ser considerado como adição, e não como um substituto ou superior a outras medidas de desempenho financeiras preparadas de acordo com GAAP. *T

-0- *T 11)Quais foram os componentes das despesas de depreciação e amortização no quarto trimestre de 2021, no terceiro trimestre de 2021, e no quarto trimestre de 2020? Os componentes das despesas de depreciação e amortização no quarto trimestre de 2021, no terceiro trimestre de 2021, e no quarto trimestre de 2020 foram os seguintes: *T

-0- *T (em milhões) Quarto trimestre de2021Terceiro trimestre2021Quarto trimestre2020Depreciação do imobilizadoUS$ 345 US$ 350 US$ 374 Amortização de ativos intangíveis76 75 79 Amortização do investimento APS71 82 88 Amortização de custos de dados sísmicos multicliente capitalizados40 23 42 US$ 532 US$ 530 US$ 583 *T

-0- *T 12)Quais são os componentes de encargos e créditos líquidos antes dos impostos de US$ 18 milhões registrados durante o quarto trimestre de 2021? Durante o quarto trimestre de 2021, a Schlumberger vendeu 9,5 milhões de suas ações na Liberty e recebeu receita de US$ 109 milhões. Como resultado dessa transação, a Schlumberger registrou um ganho de US$ 28 milhões. Esse ganho é refletido em Juros e outras receitas na Demonstração consolidada condensada dos resultados (Prejuízo). Em 31 de dezembro de 2021, a Schlumberger tinha participação acionária de 31% na Liberty. Em 30 de novembro de 2021, a Schlumberger depositou fundos suficientes com o Fideicomissário para seu US$ 1,0 bilhão de 2,40% de seus títulos seniores vencidos em 2022 (incluindo o pagamento de juros em 1º de fevereiro de 2022) para satisfazer e se livrar de todas as suas obrigações relacionadas a tais títulos. Como resultado dessa transação, a Schlumberger registrou uma despesa de US$ 10 milhões. Esse encargo está refletido nos Juros na Demonstração condensada do resultado consolidado (Prejuízo). *T

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger (SLB: NYSE) é uma empresa de tecnologia que faz parceria com clientes para acessar energia. Nosso pessoal, representando mais de 160 nacionalidades, está fornecendo soluções digitais líderes e implementando tecnologias inovadoras para permitir desempenho e sustentabilidade para o setor de energia global. Com experiência em mais de 120 países, colaboramos para criar tecnologia que dá acesso à energia para o benefício de todos.

Saiba mais em www.slb.com

*Marca da Schlumberger ou de uma empresa Schlumberger. Outros nomes de empresas, produtos e serviços pertencem a seus respectivos proprietários.

Observações

A Schlumberger realizará uma teleconferência para discutir o comunicado dos resultados à imprensa e o panorama comercial na sexta-feira, 21 de janeiro de 2022. A chamada está programada para começar às 9h30 horário da costa leste dos EUA (ET). Para acessar a teleconferência, que é aberta ao público, entre em contato com o operador da teleconferência pelo telefone +1 (844) 721-7241 na América do Norte ou +1 (409) 207-6955 fora da América do Norte, cerca de dez minutos antes do horário de início agendado para a conferência e forneça o código de acesso 8858313. Após conclusão da teleconferência, uma reprodução do áudio estará disponível até 21 de fevereiro de 2022, que pode ser acessada ligando para +1 (866) 207-1041 na América do Norte ou +1 (402) 970-0847 fora da América do Norte, informando o código de acesso 3953842. A teleconferência será transmitida pela internet simultaneamente em www.slb.com/irwebcast apenas com áudio. Uma reprodução do webcast também estará disponível no mesmo site até 21 de fevereiro de 2022.

