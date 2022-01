Comunicado do Business Wire :JETRO Osaka

A região japonesa de Kansai - que inclui as cidades únicas de Osaka, Kobe e Quioto - é um mercado enorme com uma população de 24,65 milhões de pessoas e um produto interno bruto de aproximadamente 100,05 trilhões de ienes. Ela se iguala à área metropolitana de Tóquio como centro de negócios e desempenha um papel central na economia da parte ocidental do Japão.

Nessa região, particularmente na costa do golfo de Osaka, há um cluster de empresas e institutos de pesquisa relacionados com os setores de meio ambiente e a nova energia. Além disso, por toda a cidade de Osaka, empresas biofarmacêuticas e fabricantes de alimentos se reúnem a empresas químicas e de equipamentos médicos.

Como cidade anfitriã da próxima Exposição Mundial em 2025, Osaka tem sido um epicentro de startups e atrai várias empresas e pessoas de todas as partes do mundo.

Impulsionando o movimento de inovação, o Comitê Executivo da Conferência de Inovação Global Hack Osaka* vai realizar Encontros de Startups nos dias 8 (terça-feira) e 9 (quarta-feira) de fevereiro, organizados conjuntamente com a prefeitura de Osaka como um dos programas da Conferência Anual de Inovação Global, a Hack Osaka 2022.

* Compõem o comitê a cidade de Osaka, o Urban Innovation Institute, a JETRO Osaka e a Agência de Desenvolvimento de Negócios de Osaka.

Em 2022, com os temas de "Mobilidade aérea de próxima geração" e "Infraestrutura", serão transmitidos um debate entre empresas envolvidas no desenvolvimento de eVTOL, discurso reverso de empresas da região de Kansai e a premiação global de discursos Hack Award 2022.

Hack Osaka 2022Data: Quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, 13h-19h (JST) Inscrições:https://www.innovation-osaka.jp/hackosaka/en/index.php

Encontros de Starups 2022 Data: Terça-feira, 8 de fevereiro, e quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022, 9h-20h (JST) Informações: https://www.innovation-osaka.jp/hackosaka/en/business-meeting.php

[Lista de startups]

-0- *T UrbanChain Group Limited Hong Kong (Estacionamento inteligente) Autofleet Israel (Gestão de frotas) HeyCharge GmbH Alemanha (Recarga de veículos elétricos em ambientes internos) H3 Dynamics Singapura (Drone com propulsão a hidrogênio x inteligência artificial) MobyFly Suíça (Hidrofólio com zero emissão) FLYING WHALES França (Solução de frete aéreo com cargas de 60 t) Sharper Shape Inc. Estados Unidos (Gêmeo digital para infraestrutura de serviços públicos) INFINITE FOUNDRY Brasil (Gêmeo digital 3D para indústrias) Asilla, Inc. Japão (Sistema de segurança com inteligência artificial) NanoLock security Israel (Segurança de confiança zero para dispositivos de Internet das Coisas) BYSTAMP França (Selo digital) Falkonry Inc. Estados Unidos (Percepções fundamentadas em fatos para fabricação com inteligência artificial) Innoviz Technologies Israel (LiDAR 3D) Materna IPS GmbH Alemanha (Biometria x processamento de passageiros) Verily Vision Tailândia (Automação logística em portos, depósitos e fábricas) *T

Detalhes das startups: https://www.innovation-osaka.jp/hackosaka/assets/doc/2022-participants/en/all-business2022-en.pdf

Contato

[Consultas] Comitê Executivo da Conferência de Inovação Global Hack Osaka (JETRO Osaka) Aki Hirahata TEL.: +81 6-4705-8603 (Seg-Sex 9h30-17h30; fechado em feriados nacionais) E-mail: osd@jetro.or.jp

