CIDH convoca México a proteger jornalistas após assassinato de repórter

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) condenou nesta sexta-feira o assassinato da jornalista Lourdes Maldonado, o terceiro caso de morte violenta de repórteres no país em 2022, e pediu que o Estado tome medidas.

Lourdes, que cobria os temas polícia, corrupção e política no estado de Baja California, tinha proteção policial há um ano quando chegava e saía de casa, mas no último domingo foi baleada dentro do carro, em frente à sua residência, na cidade de Tijuana.

Em comunicado, a CIDH, juntamente com sua Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão (Rele) e o escritório no México do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (UN-DH), pedem ao Estado "investigar pronta, séria e imparcialmente os fatos". A investigação deve "esclarecer não apenas a autoria material dos eventos, mas também os autores intelectuais desses ataques".

Lourdes Maldonado trabalhou como correspondente em Tijuana desde os anos 1990 para um jornal mexicano. Colaborou depois com vários veículos, entre eles o Primeiro Sistema de Notícias (PSN), de Jaime Bonilla, que foi governador de Baixa Califórnia de 2019 a 2021, dentro de uma coalizão política que sustenta o partido do presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena. Há alguns dias, a vítima ganhou um processo trabalhista contra o PSN por demissão abusiva.

Lourdes compareceu em 2019 a uma das entrevistas coletivas diárias do presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir ajuda no processo trabalhista contra Jaime Bonilla. "Venho aqui pedir seu apoio, ajuda e justiça trabalhista porque temo pela minha vida", disse naquela ocasião.

Os atentados contra jornalistas no México "colocam em evidência a necessidade de o Estado ajustar e fortalecer imediatamente seus mecanismos institucionais de proteção aos jornalistas", ressalta o comunicado. O Estado mexicano afirma que está criando o Sistema Nacional de Prevenção e Proteção para defensores dos direitos humanos e jornalistas.

A CIDH é um órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA).

