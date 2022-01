Uruguai vence Paraguai (1-0) em Assunção e ganha impulso nas Eliminatórias

O Uruguai recuperou as esperanças de classificação para a Copa do Mundo do Catar-2022 ao vencer o Paraguai por 1 a 0, nesta quinta-feira, em Assunção, pela décima quinta rodada das eliminatórias sul-americanas, resultado que afasta a 'Albirroja' da briga por vagas diretas.

O gol da vitória da Celeste foi marcado pelo "Pistolero" Luis Suárez, que chutou cruzado de pé esquerdo aos 50 minutos de jogo. Já no primeiro tempo, aos 25, Suárez havia assustado ao acertar uma bola na trave.

Com a vitória, o Uruguai chegou aos 19 pontos e o Paraguai permaneceu na penúltima colocação com 13.

O resultado também serviu para uma estreia com o pé direito do novo técnico Diego Alonso que assumiu o comando da Celeste no lugar do veterano Óscar 'el Maestro' Tabárez, demitido após uma série de maus resultados.

