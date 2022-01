Unesco se associa ao TikTok contra negacionismo do Holocausto

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e o Congresso Judaico Mundial (CJM) anunciaram nesta quinta-feira (27), Dia Internacional da Memória do Holocausto, uma parceria com a rede social TikTok para lutar contra o negacionismo.

Segundo um comunicado divulgado por esta agência da ONU, 17% do conteúdo publicado no TikTok relacionado com este tema nega, ou distorce o Holocausto.

Por esse motivo, a partir de agora, os usuários interessados verão "um anúncio na parte superior de seus resultados de busca, que os convida a visitarem o site do CMJ e da Unesco, www.aboutholocaust.org".

"Se os usuários pesquisarem termos relacionados com o Holocausto que não cumpram as normas da comunidade do TikTok, a plataforma banirá os resultados da busca e, em seu lugar, mostrará o mesmo anúncio, convidando a visitar o CMJ e os recursos educacionais online da Unesco", acrescenta a nota.

A página www.aboutholocaust.org oferece informações em 19 idiomas sobre o Holocausto, o genocídio de seis milhões de judeus europeus cometido pelos nazistas e por seus partidários, entre 1939 e 1945.

"Negar, distorcer, ou banalizar os fatos do Holocausto é uma forma perniciosa de antissemitismo moderno", afirmou a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, que celebrou o "compromisso" do TikTok.

Em meados de janeiro deste ano, a Assembleia Geral da ONU adotou por consenso uma resolução não vinculante proposta por Israel. Nela, pede-se a todos os Estados que combatam a negação do Holocausto e o antissemitismo, inclusive nas redes sociais.

