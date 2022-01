UE abre procedimento contra China na OMC por bloqueio à Lituânia

A União Europeia (UE) abriu nesta quinta-feira (27) um procedimento contra a China na Organização Mundial do Comércio (OMC) por práticas que considera discriminatórias com a Lituânia, anunciou a Comissão Europeia em um comunicado.

"A UE iniciou hoje (quinta-feira) um caso na OMC contra a China por suas práticas comerciais discriminatórias contar a Lituânia, que também afetam outras exportações do Mercado Único Europeu", afirmou o órgão executivo da UE no comunicado.

Em Pequim, o governo chinês afirmou que procedimento iniciado pela UE é "infundado e inconsistente"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Zhao Lijian, porta-voz do ministério das Relações Exteriores, afirmou que "a questão entre a China e a Lituânia é política, não econômica".

A Lituânia, um dos menores países da UE, irritou a China em julho ao permitir a abertura em sua capital de um escritório de Taiwan, um território com governo autônomo que Pequim considera parte do país.

Os líderes políticos e econômicos da Lituânia acusam a China de bloquear desde então as importações procedentes do país báltico, além de outras restrições econômicas.

Bruxelas afirma que "acumulou provas de diferentes tipos de restrições chinesas", como "rejeição alfandegária de mercadorias lituanas, a rejeição de pedidos de importação procedentes da Lituânia ou pressões em outras empresas europeias (...) para que retirem as peças lituanas de suas cadeias de abastecimento".

"Iniciar um procedimento na OMC não é algo que consideramos simples. Porém, após o fracasso de várias tentativas de resolução bilateral, não vemos outra solução", afirmou no comunicado o comissário europeu do Comércio, o letão Valdis Dombrovskis.

"A UE está decidida a atuar com uma só voz e agir com rapidez, contra as medidas que infringem a OMC e que ameaçam a integridade de nosso mercado único", disse.

Este é um novo capítulo no agravamento das relações entre UE e China. Um acordo de proteção mútua de investimentos, que havia sido negociado durante anos, foi virtualmente congelado em consequência das tensões.

Dombrovskis destacou, no entanto, que o bloco europeu deixará os canais abertos para resolver a disputa por meios diplomáticos.

Após a decisão lituana de permitir a abertura do escritório de Taiwan, a China reduziu o nível dos laços diplomáticos com o país e interrompeu a emissão de vistos.

A ex-chefe de Governo da Alemanha, Angela Merkel, foi a principal promotora de um avanço nas relações da UE com a China e promoveu uma reunião de cúpula, que devido à pandemia de coronavírus, se limitou a uma videoconferência.

ahg/zm/fp

Tags