Nevada incomum cobre Jerusalém de branco

As ruas de Israel, a Cisjordânia e os lugares santos de Jerusalém apareceram cobertas de branco, nesta quinta-feira (27), após uma nevasca incomum nesta região.

A tempestade excepcional, que já havia caído sobre Atenas e Istambul, atingiu Jerusalém na noite de quarta-feira. Segundo os serviços meteorológicos, deixou cerca de 20 centímetros de neve.

Na manhã desta quinta, ainda havia vestígios dela em vários lugares para o deleite de seus habitantes, que desafiaram as temperaturas nórdicas e saíram às ruas para ver a neve.

A tempestade bloqueou estradas no centro e no norte de Israel. Causou o fechamento de escolas e a suspensão dos transportes públicos para evitar acidentes. A polícia mobilizou limpa-neves para liberar as estradas.

Na Cisjordânia ocupada, também tingida de branco em algumas partes, a Autoridade Palestina anunciou o fechamento de escolas e alguns serviços para evitar acidentes nas vias.

