México vence Jamaica de virada (2-1) pelas Eliminatórias da Concacaf

Quando parecia aniquilada, a seleção do México reagiu e venceu a Jamaica de virada por 2 a 1 nesta quinta-feira em partida disputada no Estádio Nacional de Kingston pela nona rodada do octogonal das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo Catar-2022.

Daniel Johnson, aos 50 minutos, fez o gol que colocou a equipe jamaicana na frente, que ficou com sete pontos após a derrota.

Henry Martín, aos 81, e Alexis Vega, aos 83, marcaram os gols da reação da seleção mexicana que chegou aos 17 pontos. Com esse resultado, os jamaicanos ficaram com sete pontos.

No domingo, pela décima rodada, o México receberá a Costa Rica no mítico estádio Azteca enquanto a Jamaica visitará o Panamá no estádio Rommel Fernández.

-- Ficha técnica da partida:

Estádio: Nacional (Kingston)

Árbitro: Ismael Cornejo (El Salvador)

Gols:

Jamaica: Daniel Johnson (50)

México: Henry Martín (81), Alexis Vega (83)

Expulsões:

Jamaica: Damion Lowe (45+2)

Escalações:

Jamaica: Andre Blake, Javain Brown (Alvas Powell 79), Damion Lowe, Ethan Pinnock, Kemar Lawrence (Gregory Leigh 65), Devon Williams, Daniel Johnson, Lamar Walker (Liam Moore 46), Ravel Morrison, Michail Antonio (Andre Gray 71), Junior Flemmings. Técnico: Paul Hall.

México: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez (Luis Rodríguez 6), Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo (Gerardo Arteaga 71), Carlos Rodríguez, Héctor Herrera, Andrés Guardado (Diego Lainez 54), Uriel Antuna (Jesús Corona 71), Rogelio Funes Mori (Henry Martín 71), Alexis Vega. Técnico: Gerardo Martino.

