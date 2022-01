EUA vence El Salvador (1-0) nas Eliminatórias da Concacaf com gol de Robinson

Com um gol do zagueiro Antonee Robinson, os Estados Unidos venceram El Salvador por 1 a 0 nesta quinta-feira e assumiram a liderança provisória do octogonal das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo do Catar-2022.

Robinson, atacante do inglês Fulham, marcou o único gol no estádio Lower.com Field, em Columbus (Ohio), com um chute forte dentro da área aos 52 minutos.

Faltando cinco rodadas para o fim do octogonal, os Estados Unidos lideram o grupo com 18 pontos, mas o Canadá (16) pode superá-los nesta quinta-feira se vencer Honduras fora de casa.

El Salvador, penúltimo com 6 pontos, está ficando sem tempo para reagir na tentativa de se classificar para sua terceira Copa do Mundo.

No segundo dos três jogos desta janela das Eliminatórias, os Estados Unidos jogam domingo como visitante contra o Canadá enquanto a seleção de El Salvador viaja para enfrentar Honduras.

--- Ficha técnica da partida:

Estádio: Lower.com Field de Columbus (Ohio, Estados Unidos)

Árbitro: Bryan López (Guatemala)

Gol:

Estados Unidos: Antonee Robinson (52)

Escalações:

Estados Unidos: Matt Turner - Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Chris Richards, Antonee Robinson - Tyler Adams, Weston McKennie, Yunus Musah (Kellyn Acosta, 89) - Tim Weah (Jordan Morris, 72), Christian Pulisic (Brenden Aaronson, 64) e Jesús Ferreira (Gyasi Zardes, 72). Técnico: Gregg Berhalter.

El Salvador: Mario González - Bryan Tamacas, Eduardo Vigil, Roberto Domínguez, Alexander Larín (Nelson Sánchez Flores, 73) - Bryan Landaverde (Narciso Orellana, 72), Darwin Cerén (Joaquín Rivas, 83), Alex Roldán - Jairo Henríquez, Enrico Dueñas (Eric Calvillo, 58) e Christian Gil (Nelson Bonilla, 58). Técnico: Hugo Pérez.

