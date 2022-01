EUA saúdam compromisso de Xiomara contra corrupção em Honduras

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, saudou nesta quinta-feira o compromisso da nova presidente de Honduras, Xiomara Castro, com o combate à corrupção, considerada uma das causas das crescentes ondas migratórias na América Central.

Em visita a Tegucigalpa para a posse de Xiomara, Kamala foi a primeira autoridade estrangeira a ter uma reunião bilateral com a governante de esquerda. "A vice-presidente Kamala saudou o foco da presidente Xiomara no combate à corrupção e à impunidade, incluindo sua intenção de solicitar a assistência das Nações Unidas para estabelecer uma comissão internacional contra a corrupção", diz uma nota distribuída pelo gabinete da vice-presidente americana.

"Combater a corrupção e a impunidade permanece no centro do nosso compromisso de abordar as causas profundas da migração", assinala o texto.

Xiomara Castro prometeu desmantelar as chamadas "leis da impunidade", aprovadas durante o governo de seu antecessor, o direitista Juan Orlando Hernández, e que reduziam as penas para os crimes de tráfico de drogas e corrupção.

Em sua reunião, as líderes americana e hondurenha discutiram" o aprofundamento de sua relação "em uma ampla gama de temas, incluindo abordar as causas fundamentais da migração, a luta contra a corrupção e a expansão das oportunidades econômicas".

Kamala prometeu enviar "uma missão comercial do alto escalão e uma delegação empresarial liderada pelo Departamento do Comércio, para gerar oportunidades de negócios em Honduras" que resultem em investimentos e empregos, a fim de evitar que os hondurenhos tenham que deixar seu país.

"Agradeço por sua visita ao país e pela disposição dos Estados Unidos a apoiar o nosso governo em questões prioritárias para o nosso povo", publicou Xiomara mais tarde, no Twitter.

