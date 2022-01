EUA confiam em que Alemanha não ativará gasoduto se Moscou invadir a Ucrânia

Os Estados Unidos estão confiantes de que a Alemanha não ativará o polêmico gasoduto Nord Stream 2 com a Rússia se Moscou invadir a Ucrânia, afirmou uma alta funcionária americana nesta quinta-feira (27).

"Se a Rússia invadir a Ucrânia, de uma forma ou de outra, o Nord Stream 2 não irá adiante", disse a jornalistas Victoria Nuland, número três do Departamento de Estado.

"Acho que as declarações de Berlim até hoje foram muito, muito fortes", disse.

Quando perguntada por que os EUA estavam confiantes nisso, ela disse que o oleoduto ainda não havia sido testado e certificado pelos reguladores alemães.

"Trabalharemos com a Alemanha para garantir que o oleoduto não vá adiante", disse Nuland.

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse ao Parlamento nesta quinta-feira que seu governo está preparando "um forte pacote de sanções" junto com aliados ocidentais, "incluindo o Nord Stream 2", se a Rússia atacar a Ucrânia.

O Nord Stream 2 deve dobrar o fornecimento de gás natural barato da Rússia para a Alemanha, a maior economia da Europa, algo que Berlim diz ser necessário para fazer a transição do carvão e da energia nuclear.

Nuland também disse que os Estados Unidos pediram à China, sua adversária como a Rússia, que use sua "influência" com Moscou, que mobilizou dezenas de milhares de soldados nas fronteiras com a Ucrânia.

"Pedimos a Pequim que use sua influência com Moscou para encorajar a diplomacia, porque se houver um conflito na Ucrânia, também não será bom para a China", disse ela.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, falou sobre a crise na quarta-feira à noite, horário de Washington, em um telefonema com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi.

O presidente russo, Vladimir Putin, visitará Pequim no próximo mês para os Jogos Olímpicos, boicotados oficialmente pelos Estados Unidos devido a preocupações com os direitos humanos.

