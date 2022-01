Comunicado do Business Wire :Taulia

A SAP SE (NYSE: SAP) anunciou hoje sua intenção de adquirir uma participação majoritária da Taulia, fornecedora líder de soluções de gerenciamento de capital de giro. A medida visa dar às empresas melhor acesso à liquidez e melhorar seus fluxos de caixa. A aquisição expande ainda mais a rede de negócios da SAP e fortalece suas soluções para o escritório do CFO. A Taulia atuará como empresa independente com marca própria no Grupo SAP; Cédric Bru continuará como CEO da Taulia, o CFO da SAP Luka Mucic será o Presidente do Conselho.

A Taulia oferece pagamento antecipado através de financiamento da cadeia de suprimentos, desconto dinâmico e financiamento de contas a receber. Condições econômicas desafiadoras e interrupções nas cadeias de suprimentos aumentaram significativamente a demanda por pagamento antecipado e o mercado de gestão de capital de giro teve um forte crescimento. A Taulia é reconhecida por sua tecnologia de ponta e possui um dos mais amplos portfólios de plataformas e soluções do mercado de gestão de capital de giro. A empresa também construiu um forte ecossistema de parceiros financeiros que fornecem o financiamento necessário, incluindo J.P. Morgan, UniCredit e outros bancos de alto nível.

"A Taulia fortalece nosso portfólio e agrega valor a um ponto fundamental para toda empresa: flexibilidade e estabilidade financeira. Com isso, eles contribuem para tornar as cadeias de suprimentos mais resilientes", disse o CFO da SAP, Luka Mucic. "Ao combinar a profunda experiência em gerenciamento de capital de giro da Taulia com o amplo portfólio de soluções de CFO da SAP e a integração em nosso software de negócios principal e soluções de Business Network, estamos bem posicionados para nos tornarmos líderes em gerenciamento de capital de giro. Ofereceremos esses recursos em escala para ajudar as empresas a melhorar sua posição financeira e aproveitar as oportunidades de crescimento."

A Taulia tem sido um importante parceiro SAP com integração comprovada em soluções SAP. Mais de 80 por cento de sua base de clientes executa um sistema SAP ERP; Airbus, Nissan e AstraZeneca estão entre os clientes conjuntos. A SAP fortalecerá a integração com a Taulia, tanto para o SAP Business Network quanto para o pacote de soluções CFO, para se tornar o núcleo do portfólio de gerenciamento de capital de giro da SAP. As soluções da Taulia também continuarão disponíveis de forma independente para que os clientes não-SAP possam continuar se beneficiando do portfólio da Taulia como fazem hoje.

"Estou muito satisfeito com nossa combinação com a SAP e seu ecossistema para atender mais negócios e contribuir para a visão da SAP", disse Cédric Bru, CEO da Taulia. "Dinheiro é o oxigênio que as empresas precisam para respirar durante ciclos econômicos desafiadores e sprints de crescimento. A união com a SAP ajudará a acelerar a missão da Taulia de ajudar as empresas a prosperar, liberando a liquidez presa nas cadeias de suprimentos."

Bancos líderes como parceiros estratégicos

Enquanto a SAP está adquirindo a maioria controladora da Taulia, o relacionamento de J.P. Morgan com a Taulia permanece inalterado, e o banco continuará operando sua aliança estratégica, bem como mantendo sua participação acionária na fintech.

"Essa notícia é muito empolgante tanto para a Taulia, nossa parceira de aliança estratégica de sucesso, quanto para a SAP como a nova proprietária majoritária", disse Stuart Roberts, chefe global de comércio e capital de giro do J.P. Morgan. "Com a SAP, esperamos que a aliança estratégica entre J.P. Morgan e a Taulia desbloqueie novas oportunidades para atendermos nossos clientes e injetar e redistribuir liquidez aos fornecedores, à medida que o mundo continua gerenciando os impactos da pandemia na cadeia de suprimentos global."

A SAP convidará outras instituições financeiras para administrar os negócios de gerenciamento de capital de giro de seus clientes na plataforma. A configuração como uma empresa independente fornecerá flexibilidade para convidar outros parceiros bancários estratégicos para também se tornarem parceiros de capital na Taulia, com a SAP permanecendo como proprietária majoritária de longo prazo.

A mudança também beneficia o ecossistema SAP: como fornecedores, os clientes SAP podem melhorar sua liquidez por meio de opções de pagamento antecipado com recursos previsíveis fora do balanço. Como compradores, eles podem fazer pleno uso das condições de pagamento, ao mesmo tempo em que fortalecem seu relacionamento com os fornecedores. Financiadores, como bancos, podem buscar oportunidades de investimento atraentes no financiamento de curto prazo de grandes negócios dignos de crédito. A SAP pretende incorporar uma gama crescente de serviços financeiros para bancos e seguradoras em suas soluções e plataformas. O forte ecossistema de parceiros da SAP, particularmente o SAP Fioneer, desempenhará um papel fundamental nessas ofertas.

A SAP e a Taulia concordaram em não divulgar detalhes financeiros da transação.

Sobre a SAP

A estratégia da SAP é ajudar cada negócio a funcionar como uma empresa inteligente. Como líder de mercado em software de aplicativos corporativos, ajudamos empresas de todos os tamanhos e em todos os setores a obter o melhor desempenho: os clientes SAP geram 87% do comércio global total. Nosso machine learning, Internet das Coisas (IoT) e tecnologias de análise avançada ajudam a transformar os negócios dos clientes em empresas inteligentes. A SAP ajuda a fornecer às pessoas e organizações uma visão profunda dos negócios e promove a colaboração que os põe à frente da concorrência. Simplificamos a tecnologia para que as empresas possam consumir nosso software da maneira que quiserem - sem interrupções. Nosso conjunto de aplicativos e serviços de ponta a ponta permite que clientes empresariais e públicos em 25 setores em todo o mundo operem com lucratividade, se adaptem continuamente e façam a diferença. Com uma rede global de clientes, parceiros, funcionários e líderes de opinião, a SAP ajuda o mundo a funcionar melhor e a melhorar a vida das pessoas. Para obter mais informações, visite www.sap.com.

Sobre a Taulia

A Taulia é uma fintech fornecedora de soluções de gestão de capital de giro com sede em São Francisco, Califórnia. A Taulia ajuda empresas a acessar o valor atrelado a suas contas a pagar, contas a receber e estoque. Uma rede de mais de dois milhões de empresas usa a plataforma da Taulia para determinar quando querem pagar e serem pagas. Tendo construído sua presença desde 2009, a Taulia é uma das pioneiras na área de gerenciamento de capital de giro e finanças da cadeia de suprimentos e processa mais de US$ 500 bilhões por ano. A Taulia é uma empresa privada e patrocinada por investidores como Trinity Ventures, Matrix Partners e Zouk Capital. O ex-CEO da SAP, Léo Apotheker, atualmente atua como diretor independente e detém ações da Taulia. Para mais informações, visite www.taulia.com.

