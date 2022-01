Comunicado do Business Wire :MPEG LA, LLC

A MPEG LA, LLC anunciou hoje a disponibilidade da licença de portfólio de patente VVC ("Licença VVC" ou "Licença"). A licença conjunta inclui patentes essenciais para o padrão de codificação de vídeo versátil (Versatile Video Coding, ou VVC, também conhecido como H.266 e MPEG-I Part 3).

A VVC oferece maior compactação com redução significativa da taxa de bits, proporcionando aos consumidores maior velocidade e eficiência em produtos que codificam e decodificam vídeo para internet, televisão e transmissão, recepção e uso móvel. A VVC é capaz de fornecer resolução de 4K a 8K e superior com televisão de alta definição (HDTV), televisão de ultra-alta definição (UHD), alta faixa dinâmica (HDR) e vídeo omnidirecional de 360°.

Os proprietários iniciais da patente da licença VVC da MPEG LA são b<>com; British Broadcasting Corporation; Digital Insights Inc.; FG Innovation Company Limited; Hanwha Techwin Co., Ltd.; Koninklijke KPN N.V.; Nippon Hoso Kyokai; Orange; Siemens Corp.; Tagivan II LLC; e Vidyo, Inc.

"Congratulamos esses proprietários de patentes por intensificarem o trabalho em tão pouco tempo para estabelecer esta importante licença abrangendo todos os tipos de aplicações VVC com uma simplicidade que o mercado pode entender, e damos as boas-vindas a todos os proprietários de patentes essenciais de VVC para que se juntem a eles", disse Larry Horn, presidente e diretor executivo da MPEG LA. "Mais uma vez, a licença VVC da MPEG LA demonstra o compromisso contínuo da MPEG LA em encontrar um equilíbrio entre os titulares de patentes e os implementadores para tornar a VVC amplamente disponível para todos nos mesmos termos razoáveis, transparentes e uniformemente aplicados, consistentes com o que o mercado espera de nós. Agora, mais do que nunca, o mercado de vídeo da próxima geração precisa de uma licença de pool em que possa confiar."

A licença do portfólio de patentes VVC e um resumo dos termos da licença podem ser obtidos aqui.

O objetivo da MPEG LA é oferecer acesso mundial ao maior número possível de patentes essenciais do padrão VVC nos mesmos termos sob uma única licença. Assim, a MPEG LA acolhe todos que acreditem ter patentes essenciais para o padrão VVC, para submetê-las à avaliação de sua essencialidade pelos especialistas em patentes da MPEG LA e inclusão na licença, se reconhecidas como essenciais. Os proprietários de patentes de VVC interessados podem solicitar uma cópia dos termos e procedimentos que regem as apresentações de patentes aqui.

A MPEG LA é a maior fornecedora mundial de licenças "one-stop" para padrões e outras plataformas de tecnologia. Atuando desde a década de 1990, a empresa foi a pioneira do pool de patentes da atualidade, ajudando a produzir os padrões mais amplamente utilizados da história em produtos eletrônicos de consumo, e está expandindo o acesso a outras tecnologias revolucionárias. A MPEG LA opera programas de licenciamento para as mais diversas tecnologias, com mais de 25 mil patentes em 94 países, mais de 280 titulares de patentes e cerca de 7.300 licenciados. Ao auxiliar os usuários com a implementação de suas opções de tecnologia, a MPEG LA oferece soluções de licenciamento que proporcionam acesso a propriedade intelectual fundamental, liberdade de operação, riscos reduzidos de litígios e previsibilidade no processo de planejamento de negócios. Para obter mais informações, acesse www.mpegla.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Tom O'Reilly MPEG LA, LLC Tel.: 303.200.1710 toreilly@mpegla.com

