Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

Moody's Corporation (NYSE:MCO)anunciou hoje que recebeu novamente uma pontuação perfeita no Índice de Igualdade Corporativa (CEI) da Fundação da Campanha de Direitos Humanos 2022, marcando o décimo primeiro ano consecutivo em que a empresa conquistou uma classificação superior. O CEI é uma pesquisa e relatório de avaliação comparativa nacional que mede e rastreia políticas e práticas corporativas referentes à igualdade no local de trabalho LGBTQ+.

"A Moody's se orgulha de nossa inclusão no Índice de Igualdade Corporativa durante mais de uma década, o que reflete nosso forte histórico e liderança contínua na implementação de práticas no local de trabalho que ajudam nossos colegas LGBTQ+ a serem autênticos", disse DK Bartley, Diretor de Diversidade da Moody's. "Apoiar a diversidade, equidade e inclusão na Moody's é um imperativo de negócios, e nossas ações continuarão sendo orientadas por nossos valores."

O CEI classifica as empresas baseado em critérios detalhados que se enquadram em quatro pilares centrais: políticas de não discriminação entre entidades empresariais, benefícios equitativos para trabalhadores LGBTQ+ e suas famílias, apoio a uma cultura inclusiva e responsabilidade social corporativa.

A Moody's continua expandindo suas políticas, programas e eventos direcionados à inclusão e igualdade LGBTQ+, sendo que em 2021 publicou um Relatório de Diversidade, Equidade e Inclusão inaugural e uma Declaração de Direitos Humanos. A Moody's também continua fazendo parceria com o Instituto Hetrick-Martin no Programa Queer Coders, que ajuda jovens LGBTQ+ nos EUA a desenvolver habilidades técnicas em codificação.

Saiba mais em https://about.moodys.io/sustainability.

SOBRE A MOODY'S CORPORATION

A Moody's (NYSE: MCO) é uma empresa mundial integrada de avaliação de risco que capacita as organizações a tomar melhores decisões. Seus dados, soluções analíticas e percepções ajudam os tomadores de decisão a identificar oportunidades e gerenciar os riscos de fazer negócios com outras pessoas. Acreditamos que maior transparência, decisões com mais informação e acesso justo às informações abrem as portas para o progresso compartilhado. Com mais de 13.000 funcionários em mais de 40 países, a Moody's combina presença internacional com experiência local e mais de um século de experiência em mercados financeiros. Saiba mais em moodys.com/about.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220127005686/pt/

Contato

SHIVANI KAK Relações com Investidores 212.553.0298 shivani.kak@moodys.com

JULIAN KNAPP Comunicações +44 207.772.1967 julian.knapp@moodys.com

