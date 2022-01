Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, provedora de software de rede que está construindo o futuro das redes com software nativo na nuvem que funciona em qualquer nuvem e transforma a maneira como o mundo se conecta, anunciou hoje que obteve a certificação de segurança Network Equipment Security Assurance Scheme (NESAS) da GSMA em novembro de 2021. A Mavenir é a 6.ª provedora global de rede móvel a receber a certificação, juntando-se a fornecedores como Nokia, Ericsson e Samsung, que passaram por uma avaliação e auditoria independente de seus processos de desenvolvimento e ciclo de vida do produto para evidenciar como a segurança é integrada em seu projeto, desenvolvimento, implementação e processos de manutenção.

A certificação NESAS da GSMA, definida em conjunto pela 3GPP e pela GSMA, fornece uma estrutura de garantia de segurança em todo o setor para facilitar melhorias nos níveis de segurança em todo o setor de telefonia móvel.

A Mavenir concluiu a certificação em todo o portfólio da Mavenir, incluindo:

-- Rede de acesso por rádio 5G e 4G virtualizada aberta (Virtualized 5G & 4G Radio Access Network, vRAN): solução de vRAN aberta totalmente conteinerizada, incluindo Unidade Centralizada (Centralized Unit, CU) e Unidade Distribuída (Distributed Unit, DU).

-- Núcleo de pacote 5G e 4G: núcleo móvel nativo na nuvem e totalmente conteinerizado.

-- Mavenir Webscale Platform (MWP): soluções nativas na nuvem que incluem contêineres como serviço (Containers as a Service, CaaS), plataforma como serviço (Platform as a Service, PaaS) e MTCIL (camada de PaaS de telecomunicação) baseados em Kubernetes, juntamente com uma camada de gerenciamento completo de falha, configuração, contabilidade, desempenho, segurança (fault, configuration, accounting, performance, security, FCAPS), análise, gerenciamento de fatias e orquestração de serviços.

"Como a única provedora de software de rede nativo na nuvem de ponta a ponta do setor, fornecer produtos e soluções seguros é de suma importância para a Mavenir. Temos o prazer de alcançar este importante marco, a certificação NESAS da GSMA, para nossos produtos nativos na nuvem, que incluem vRAN, núcleo de pacote e plataforma conteinerizada. É vital que as soluções abertas e nativas na nuvem implementem um ciclo de vida de produto seguro e uma metodologia para todos os processos do projeto, implementação e operacionais", diz Mike Barnes, chefe de segurança e qualidade de produtos da Mavenir e copresidente do Conselho de Segurança, Confiabilidade e Interoperabilidade das Comunicações da FCC (CSRIC) VIII WG2 sobre segurança de RAN aberta.

A certificação NESAS da GSMA da Mavenir é um marco significativo que demonstra resiliência na mitigação de potenciais vulnerabilidades de segurança e a capacidade de fornecer soluções tradicionais e abertas robustas e seguras. A conformidade com a NESAS estabelece que os princípios de segurança apropriados são integrados ao projeto, desenvolvimento, implementação e processos operacionais da Mavenir.

A NESAS da GSMA fornece uma estrutura de garantia de segurança que permite melhorias contínuas nos níveis de segurança em todo o setor móvel para desenvolvimento de produtos e processos de ciclo de vida de produtos seguros, usados por fornecedores tradicionais de equipamentos de rede, bem como fornecedores de software de rede. A NESAS ajuda a evitar a fragmentação dos requisitos de segurança, fornecendo um conjunto comum de garantia de segurança e parâmetro com base no qual equipamentos de rede são desenvolvidos, de acordo com os processos de ciclo de vida do produto e desenvolvimento do fornecedor.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro de redes e é pioneira em tecnologia avançada, focando na visão de uma rede única automatizada, baseada em software que roda em qualquer nuvem. Como a única fornecedora de software do mercado para redes de ponta a ponta e nativas na nuvem, a Mavenir está focada em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação de rede de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

