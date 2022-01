Comunicado do Business Wire :Mattel, Inc.

A Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) anunciou hoje um contrato plurianual de licenciamento global para as franquias Disney Princesa e Frozen. A Mattel terá os direitos globais de licenciamento para desenvolver coleções de brinquedos para a Disney Consumer Products, Games and Publishing, incluindo bonecas de moda, bonecas pequenas e personagens. A coleção deve ser lançada nos varejistas do mundo inteiro no início de 2023.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220126005407/pt/

(Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É com muito orgulho que damos as boas-vindas, mais uma vez, às coleções Disney Princesa e Frozen na Mattel", disse Richard Dickson, presidente e diretor de operações da Mattel. "Como a líder mundial em bonecas, esperamos trazer nossa exclusiva abordagem Mattel Playbook para gestão de marca, experiência em produto e marketing, atenção incansável aos detalhes e qualidade para criar novas e inspiradoras linhas para estas histórias e personagens icônicos."

O novo acordo de licenciamento se baseia no relacionamento de licenciamento existente entre a Mattel e a Disney para as franquias Toy Story e Carros da Pixar Animation Studio, e o recente acordo de licenciamento global para o Lightyear.

"A coragem e compaixão encontradas em nossas histórias e personagens Disney Princesa e Frozen continuam inspirando fãs no mundo inteiro", disse Stephanie Young, presidente da Disney Consumer Products, Games and Publishing. "Ao reforçar nosso duradouro relacionamento com a Mattel, esperamos expandir os mundos Disney Princesa e Frozen, introduzindo uma nova e inovadora era destas adoradas franquias com opções de jogos e produtos cativantes."

Com o acordo, a Mattel desenvolverá bonecos baseados na Disney Princesa, incluindo Aladdin, A Bela e a Fera, Brave, Cinderela, A Pequena Sereia, Mulan, Pocahontas, A Princesa e o Sapo, Bela Adormecida, Branca de Neve e os Sete Anões, Rapunzel,Disney Frozen, A Pequena Sereia (live action), Série Moana D+, Série Tiana D+, Aladdin (live action), A Bela e a Fera (live action), Cinderela (live action)e Mulan (live action).

Sobre a Mattel

A Mattel é uma empresa líder global de brinquedos e proprietária dos mais importantes catálogos de franquias de entretenimento para crianças e famílias do mundo. Nós criamos produtos e experiências inovadores que inspiram, entretêm e desenvolvem as crianças por meio da brincadeira. Engajamos consumidores com nosso portfólio de marcas emblemáticas, entre elas, Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends®, UNO®, Masters of the Universe®, Monster High® e MEGA®, além de outras propriedades intelectuais populares, das quais temos propriedade ou licença em parceria com empresas de entretenimento globais. Nossas ofertas incluem conteúdo para filme e televisão, jogos, músicas e eventos ao vivo. Atuamos em 35 localidades, e nossos produtos estão disponíveis em mais de 150 países em colaboração com as maiores empresas de varejo e comércio eletrônico do mundo. Desde sua fundação em 1945, a Mattel se orgulha de ser uma parceira confiável capacitando crianças a explorar as maravilhas da infância e atingir seu pleno potencial. Visite-nos na internet em mattel.com.

Sobre a Disney Consumer Products, Games and Publishing

A Consumer Products, Games, and Publishing (CPGP) é a divisão da Disney Parks, Experiences, and Products (DPEP) que leva marcas e franquias adoradas para o cotidiano de famílias e fãs através de produtos - desde brinquedos a camisas, aplicativos, livros, jogos para console e muito mais - e experiências que podem ser encontradas no mundo inteiro, inclusive na plataforma de comércio eletrônico shopDisney e parques Disney, varejistas locais e internacionais, além de lojas físicas Disney, mundialmente. A empresa é o lar de equipes de classe mundial de especialistas em produtos, licenciamento e varejo, artistas, roteiristas e tecnólogos que inspiram a imaginação no mundo inteiro.

Sobre a Disney Princesa

A Disney Princesa celebra as aventuras mais mágicas e os heróis identificáveis e empoderados que inspiram fãs - jovens e adultos, mundialmente - a descobrir mundos totalmente novos e alcançar todo o seu potencial. Todas as personagens Disney Princesa, desde a otimista e gentil Branca de Neve à aventureira e desbravadora Moana, permitem que fãs sonhem em trazer a mágica das histórias mais amadas da Disney para suas próprias vidas, encontrando coragem para impactar seus mundos e assumindo as rédeas dos seus próprios destinos.

Sobre Frozen

A animação "Frozen" da Walt Disney Animation Studios lançou um fenômeno mundial em 2013, alcançando mais de US$ 1,27 bilhão em bilheteria global e vencendo o Academy Award® (Oscar), o Golden Globe® (Globo de Ouro) e o BAFTA® por melhor filme de animação. "Frozen 2", sua continuação indicada ao Oscar®, foi lançada em 2019 e arrecadou mais de US$ 1,45 bilhão mundialmente, e os dois filmes são as animações de maior bilheteria no mundo de todos os tempos, mostrando o poder e amplo apelo desta adorada marca. Os filmes foram dirigidos por Chris Buck e Jennifer Lee, escritos por Lee e produzidos por Peter Del Vecho, e são renomados por sua trilha sonora premiada dos compositores Kristin Anderson-Lopez, Robert Lopez e Christophe Beck. A trilha sonora de "Frozen", com a música vencedora do Oscar "Let It Go", com mais de 10 milhões de cópias vendidas mundialmente, recebeu quatro discos de platina e passou 33 semanas entre as cinco mais tocadas da lista Billboard 200, incluindo 13 semanas na 1.ª posição, enquanto a trilha de "Frozen 2", também entre as mais tocadas, traz a música indicada ao Oscar "Into the Unknown". "Frozen, o Musical" ficou em cartaz na Broadway de 2018 a 2020, seguindo para uma turnê norte-americana em 2019 e com produções internacionais atualmente em exibição em Londres, Tóquio e Hamburgo e em turnê pela Austrália. Os personagens de "Frozen" podem ser vistos nos parques e resorts Disney no mundo inteiro, tanto em atrações quanto em shows ao vivo. Na Disney+, os fãs podem assistir "Frozen" e "Frozen 2" e mergulhar ainda mais no mundo e personagens com "Frozen: Uma Aventura de Olaf", "Era uma Vez um Boneco de Neve", "Festa Frozen", "Olaf Apresenta", e as séries documentais "Minha Intuição: Nos Bastidores de Frozen 2".

MAT-CORP

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220126005407/pt/

Contato

MídiaCatherine Frymark Catherine.Frymark@mattel.com

Niki Kazakos Niki.Kazakos@mattel.com

Kristine Karaca Kristine.Karaca@mattel.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags