Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global continua a cultivar uma forte presença europeia à medida que firma de consultoria e tributação croata Andersen BD d.o.o. (antiga BD Savjetovanje d.o.o.) se torna a mais nova firma-membro da organização a adotar a marca Andersen. A Andersen Global dá as boas-vindas também à firma KALLAY & PARTNERS, uma firma de advocacia e colaboradora baseada em Zagreb desde 2019. Juntas, as firmas-membro oferecerão soluções fiscais e jurídicas complementares, demonstrando a abordagem unificada e integrada da organização global.

"À medida que as legislações fiscais e jurídicas tornam-se globalmente mais complexas, desejamos continuar oferecendo os melhores serviços da classe e ajudando nossos clientes a navegar os vários aspectos de suas operações de negócios", disse Branka Topolovec, a nova sócia-gerente da Andersen na Croácia. "A adoção da marca Andersen é um marco para o crescimento e o desenvolvimento da nossa firma e nos proporciona uma vantagem competitiva no mercado permitindo que ofereçamos aos nossos clientes um conjunto completo de recursos tanto na Croácia como também globalmente."

Com um foco em clientes privados e empresas croatas de propriedade estrangeira, a Andersen na Croáciaoferece serviços de consultoria fiscal, financeira e corporativa, incluindo valoração, suporte para fusões e aquisições e due diligence. A KALLAY & PARTNERS oferece aos clientes nacionais e estrangeiros uma ampla gama de serviços jurídicos, incluindo lei comercial e corporativa, mercado imobiliário, lei trabalhista, arbitragem e mediação e reestruturação.

"Como uma firma-membro da Andersen Global, seremos capazes de ampliar nossa presença e aprimorar nossas ofertas de serviços", disse Marko Kallay, diretor administrativo da KALLAY & PARTNERS. "Temos um relacionamento de trabalho bastante sólido com Branka e sua equipe e continuaremos a trabalhar juntamente com eles para fornecer soluções abrangentes e integradas aos clientes."

O presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, Mark Vorsatz, acrescentou: "A equipe na Croácia reforça nosso compromisso de servir clientes com serviços independentes e sinergéticos. Esta integração apoia o desenvolvimento da plataforma global da nossa organização e nos permite manter nossa presença na região".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas, compostas por profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de nove mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 326 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

