Brasil empata fora de casa (1-1) com Equador, que fica mais perto da Copa do Mundo

O Brasil empatou em 1 a 1 com o Equador nesta quinta-feira em um duelo acirrado disputado em Quito que abriu a décima quinta rodada das eliminatórias sul-americana para a Copa do Mundo do Catar-2022.

Casemiro abriu o placar para o Brasil logo aos 6 minutos no estádio Rodrigo Paz Delgado. Os equatorianos reagiram e aos 75 minutos Félix Torres empatou a partida com uma cabeçada.

O gol brasileiro veio após uma série de tentativas fracassadas de afastar a bola por parte do goleiro Alexander Domínguez, que foi expulso aos 16 minutos, deixando a seleção tricolor com 10 jogadores. O Brasil também perdeu um jogador quando Emerson recebeu o segundo cartão amarelo.

O empate consolida o Equador no terceiro lugar com 24 pontos e o deixa perto da vaga para a Copa do Mundo, que poderá alcançar na próxima terça-feira se derrotar o Peru em Lima.

O Brasil, já classificado para o Mundial do Catar-2022, segue liderando as Eliminatórias com 36 pontos e invicto.

