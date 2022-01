Ashleigh Barty vence Madison Keys com facilidade e está na final do Aberto da Australiana

A australiana Ashleigh Barty, líder do ranking WTA, se classificou nesta quinta-feira para a final do Aberto da Austrália ao derrotar com facilidade a americana Madison Keys (51ª na classificação mundial) por 2-0, com parciais de 6-1 e 6-3, em apenas 62 minutos.

A tenista de 25 anos, que tem dois títulos de Grand Slam (Roland Garros 2019 e Wimbledon 2021), disputará a final no sábado contra a vencedora da segunda semifinal, que será disputada entre a polonesa Iga Swiatek (9ª) e a americana Danielle Collins (30ª).

