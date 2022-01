Ashleigh Barty e Danielle Collins disputarão a final do Aberto da Australiana

A australiana Ashleigh Barty, líder do ranking WTA, e a americana Danielle Collins (N.30) se classificaram nesta quinta-feira para a final do Aberto da Austrália.

As duas conseguiram vitórias tranquilas nas semifinais. Na primeira partida, Barty derrotou a americana Madison Keys (N. 51) por 2-0, com parciais de 6-1 e 6-3, em apenas 62 minutos.

Na segunda partida da jornada, Collins superou com facilidade a polonesa Iga Swiatek (N.9 no ranking mundial), com parciais de 6-4 e 6-1.

Barty, de 25 anos, que tem dois títulos de Grand Slam (Roland Garros 2019 e Wimbledon 2021), tentará no sábado contra Collins, 28 anos, conquistar o título de mais um Grand Slam, mais desta vez em 'casa'.

"Sinceramente é incrível. Estou feliz de jogar meu melhor tênis aqui", declarou Barty, que também garantiu a permanência na liderança do ranking mundial.

Ela se tornou a primeira tenista australiana a avançar à final em Melbourne desde Wendy Turnbull em 1980.

A estrela local alcançou as semifinais em Melbourne em 2020 e as quartas de final em 2021.

