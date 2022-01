Apple bate recorde de receita apesar da escassez global de chips

A Apple anunciou nesta quinta-feira (27) que sua receita do quarto trimestre atingiu um recorde de US$ 124 bilhões no final do ano passado em meio a uma escassez global de chips.

Essas vendas recordes geraram lucros de US$ 34,6 bilhões contra US$ 28,7 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior, de acordo com o relatório de resultados da empresa.

O colosso do Vale do Silício se fortaleceu durante a pandemia, à medida que os usuários confiavam em seus produtos e serviços em um momento em que a escassez de chips, problemas na cadeia de suprimentos e os impactos da crise da saúde criavam incerteza.

"Estamos satisfeitos em ver a resposta dos clientes em todo o mundo em um momento em que permanecer conectado é mais importante do que nunca", declarou o CEO da Apple, Tim Cook, em comunicado.

As vendas de smartphones superaram US$ 71 bilhões, impulsionadas pela forte demanda pelo iPhone 13, especialmente na China.

Apesar da volatilidade do mercado, a Apple se tornou a primeira empresa dos Estados Unidos a atingir um valor de mercado de US$ 3 trilhões, em 3 de janeiro.

