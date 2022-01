Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi Motors investirá US$ 25,7 bilhões em veículos elétricos

A aliança Renault-Nissan-Mitsubishi Motors vai investir 25,7 bilhões de dólares no desenvolvimento de novos veículos elétricos nos próximos cinco anos, anunciaram as empresas em um comunicado.

O objetivo, segundo os três grupos, é disponibilizar ao mercado 35 novos modelos destes veículos até 2030.

As principais montadoras do mundo estão priorizando cada vez mais os veículos elétricos e híbridos à medida que aumentam as preocupações com as mudanças climáticas.

Atualmente, quase 10% das vendas de carros na Europa são veículos elétricos, mas nos Estados Unidos o número é de apenas 2%.

"As três empresas que integram a aliança definiram um roteiro comum até 2030, compartilhando investimentos em futuros projetos de eletrificação e conectividade", disse o presidente da aliança, Jean-Dominique Senard, em um comunicado.

Para alcançar os objetivos, a aliança pretende aumentar a cooperação em plataformas comuns de 60% para 80% de seus modelos até 2026.

As empresas também anunciaram a meta de atingir uma capacidade total de produção de baterias para veículos elétricos de 220 gigawatts-hora até o final da década.

