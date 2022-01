Alemanha planeja contratar 400 mil trabalhadores estrangeiros por ano

Medida foi anunciada pelo novo governo de coalizão para compensar a perda da força de trabalho no país; Alemanha também considera aumentar valor do salário mínimo

O novo governo da Alemanha planeja contratar mais de 400 mil trabalhadores qualificados estrangeiros por ano, com o objetivo de compensar a grande perda de força de trabalho registrada nos últimos anos no país. Tal fator, inclusive, está sendo preponderante para a desaceleração da economia alemã.

Em entrevista a revista WirtschaftsWoche, o líder parlamentar do Partido Democratas Livres (FDP), Christian Duerr, afirmou que o problema de retração econômica ocasionado pela falta de trabalho qualificado no país só será solucionada com uma política de imigração moderna. "Temos de alcançar a marca de 400 mil trabalhadores qualificados vindos de fora o mais rápido possível. A redução se tornou tão séria que agora esta desacelerando de forma dramática a nossa economia", afirmou.

Além disso, outras medidas estão sendo estudadas pelo governo de coalizão tripartite, encabeçado pelo chanceler social-democrata, Olaf Scholz, como aumentar o valor do salário mínimo para 12 euros por hora, deixando o emprego na Alemanha mais atrativo para todos.

Pesquisas feitas em território alemão evidenciam a dificuldade que o país está enfrentando. Conforme o Instituto Econômico Alemão, a força de trabalho será diminuida em mais de 300 mil apenas neste ano, podendo chegar até 650 mil em 2029, uma vez que mais pessoas estão se aposentando do que jovens ingressando no mercado de trabalho. O acumulado pode ser de cinco milhões perdas até 2030.

