Süle deixará o Bayern de Munique em junho livre para assinar com outro clube

O zagueiro alemão do Bayern de Munique, Niklas Süle, cujo contrato termina em junho, deixará o clube no final da temporada com passe livre, anunciou nesta quarta-feira Oliver Kahn, presidente do conselho do clube bávaro.

"As negociações estão acontecendo há muito tempo. Fizemos uma oferta a ele. Ele não aceitou. Ele deixará o clube no final da temporada", disse Kahn durante uma entrevista coletiva.

Kahn afirmou que "uma oferta muito boa" foi feita ao jogador de 26 anos (que já disputou 37 jogos pela seleção da Alemanha), mas que seu clube precisa "respeitar certos limites financeiros".

O site especializado Transfermarkt estima o valor de Süle em 35 milhões de euros (cerca de 39,5 milhões de dólares). O jogador chegou ao Bayern em 2017, vindo do Hoffenheim, por cerca de 20 milhões de euros (22,5 milhões de dólares).

Ele disputou até agora 158 jogos com a camisa do atual campeão alemão.

