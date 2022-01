Stephen Breyer, juiz progressista da Suprema Corte dos EUA, vai se aposentar

O juiz progressista da Suprema Corte dos Estados Unidos Stephen Breyer, de 83 anos, planeja deixar o cargo no final do atual mandato, ou seja, no final de junho, informaram vários meios de comunicação americanos nesta quarta-feira(26).

O magistrado, que está na poderosa instituição há quase 28 anos, anunciará sua decisão à Casa Branca em breve, segundo fontes anônimas citadas pelas redes NBC e CNN e pela rádio NPR.

Sua aposentadoria permitirá que o presidente Joe Biden escolha um sucessor e garanta que ele seja confirmado pelo Senado antes das eleições de meio de mandato marcadas para novembro, nas quais os democratas podem perder o controle da Câmara Alta. Atualmente, o tribunal é composto por seis juízes conservadores e três progressistas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente democrata prometeu que, se tivesse oportunidade, indicaria uma mulher negra para o Supremo. O nome da juíza Ketanji Brown Jackson, do tribunal federal de apelações de Washington, é um dos mais sondados para o cargo.

As nomeações para a Suprema Corte, que decide a maioria das principais questões sociais nos Estados Unidos, têm sido objeto de batalhas políticas há alguns anos.

Durante seu mandato, o republicano Donald Trump nomeou três juízes, de um total de nove, que ancoraram firmemente a instituição no conservadorismo. Sua influência é percebida desde setembro, com uma forte guinada para a direita.

O templo da lei invalidou a obrigatoriedade da vacinação em grandes empresas decretada por Biden e parece que vai reconsiderar o direito ao aborto e ampliar o direito ao porte de armas.

chp/seb/erl/lda/jc

Tags