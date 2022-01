Saint-Étienne vence Angers, encerra série negativa e ainda sonha com permanência

O tradicionalíssimo Saint-Étienne, atual lanterna da Ligue 1, quebrou uma incômoda série de sete derrotas consecutivas ao vencer o Angers (12º) por 1 a 0 e somou três pontos que lhe permitem ainda sonhar com a permanência na primeira divisão, nesta quarta-feira em partida adiada da 20ª rodada do campeonato francês.

Diante de um adversário que foi duramente afetado pela perda de vários dos seus titulares, que no momento estão disputando a Copa Africana das Nações (CAN), os 'Verts' venceram graças a um gol contra de Batista Mendy pouco antes do intervalo (43), no momento em que tentava afastar um cruzamento de Yvann Maçon.

Após esta vitória, o Saint-Étienne ainda é o último colocado, mas está 2 pontos atrás do Lorient (19º) e a 4 do Metz, 18º colocado (posição que obriga a disputar um playoff contra o 3º colocado da Ligue 2).

-- Jogos da 20ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Bordeaux - Olympique de Marselha 0 - 1

- Sábado:

Lens - Rennes 1 - 0

- Domingo:

Brest - Nice 0 - 3

Clermont-Ferrand FC - Reims 0 - 0

Metz - Strasbourg 0 - 2

Nantes - Monaco 0 - 0

Lyon - PSG 1 - 1

- Quarta-feira:

Lille - Lorient 3 - 1

Montpellier - Troyes 0 - 1

- Quarta-feira:

Angers - Saint-Etienne 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 53 22 16 5 1 46 18 28

2. Nice 42 22 13 4 5 36 18 18

3. Olympique de Marselha 40 21 11 7 3 30 16 14

4. Strasbourg 35 22 10 5 7 44 29 15

5. Rennes 34 22 10 4 8 41 21 20

6. Montpellier 34 22 10 4 8 37 30 7

7. Monaco 33 22 9 6 7 35 26 9

8. Lens 33 22 9 6 7 36 31 5

9. Nantes 32 22 9 5 8 30 27 3

10. Lille 32 22 8 8 6 30 30 0

11. Lyon 31 21 8 8 5 29 27 2

12. Angers 29 22 7 8 7 28 29 -1

13. Brest 28 22 7 7 8 28 33 -5

14. Reims 24 22 5 9 8 22 27 -5

15. Clermont-Ferrand FC 21 22 5 6 11 22 39 -17

16. Troyes 20 22 5 5 12 20 31 -11

17. Bordeaux 20 22 4 8 10 34 53 -19

18. Metz 19 22 4 7 11 24 43 -19

19. Lorient 17 22 3 8 11 18 38 -20

20. Saint-Etienne 15 22 3 6 13 19 43 -24

