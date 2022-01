Rússia anuncia novas negociações sobre a Ucrânia dentro de duas semanas em Berlim

Os diálogos entre Rússia e Ucrânia em Paris, em pleno recrudescimento das tensões na fronteira entre os dois países, "não foram simples" e vão continuar em uma nova rodada dentro de duas semanas em Berlim, anunciou nesta quarta-feira (26) o enviado do Kremlin, Dmitri Kozak.

Kozak afirmou que o principal resultado da reunião, da qual participaram também Alemanha e França, foi a concordância em que, "apesar de todas as diferenças de interpretação", "todas as partes devem manter o cessar-fogo" no leste da Ucrânia "em virtude dos acordos".

