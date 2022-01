Peru relata segundo vazamento de petróleo em frente a refinaria da Repsol

O Peru anunciou nesta quarta-feira a detecção de um segundo vazamento de petróleo no Oceano Pacífico, ocorrido em frente a uma refinaria administrada pela petrolífera espanhola Repsol. Segundo comunicado do órgão ambiental peruano, conhecido como OEFA, já foi iniciada a supervisão para "verificar a responsabilidade dos fatos, o impacto gerado e a implementação do plano de contingência por parte" da Repsol.

Não há indicação do volume de petróleo derramado na costa peruana. O vazamento ocorreu nesta terça-feira (25) durante trabalhos realizados antes da remoção de uma "equipe de coleta e distribuição submarina", descreveu a OEFA.

O órgão acrescentou que a remoção é necessária para determinar a causa do primeiro vazamento de cerca de 6 mil barris de petróleo registrado em 15 de janeiro, horas depois de uma erupção vulcânica em Tonga. O vazamento original ocorreu também em frente a uma refinaria da Repsol. Fonte: Associated Press.

