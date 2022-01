Montmeló e Bahrein vão receber testes de pré-temporada da Fórmula 1

Os testes de pré-temporada da Fórmula 1 acontecerão em Montmeló (Espanha) de 23 a 25 de fevereiro e depois no Bahrein de 10 a 12 de março, uma semana antes do primeiro Grande Prêmio da temporada no pequeno estado insular do Golfo, oficializou nesta quarta-feira o promotor da F1.

Tanto em Montmeló quanto no Bahrein, as equipes terão três dias para testar e ajustar a nova geração de carros, com o regulamento de 2022 na categoria principal do automobilismo.

Após essas duas sessões de treinos oficiais, a temporada de 2022 começará no Bahrein de 18 a 20 de março.

Na programação há 23 corridas planejadas, meta que já era ambicionada em 2021 mas que a pandemia de covid-19 acabou evitando.

