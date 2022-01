Medvedev-Tsitsipas e Swiatek-Collins completam as semifinais na Austrália

O russo Daniil Medvedev, número dois do ranking mundial, precisou salvar um match point no quarto set e venceu o canadense Felix Auger-Aliassime (9º) por 3-2, com parciais de 6-7 (4/7), 3-6, 7-6 (7/2), 7-5 e 6-4, em uma batalha de 4 horas e 42 minutos pelas quartas de final do Aberto da Austrália.

Nas semifinais, Medvedev enfrentará na sexta-feira o grego Stefanos Tsitsipas, número quatro do ranking ATP, que na primeira partida do dia superou o italiano Jannik Sinner (10º) com facilidade (6-3, 6-4 e 6-2).

A outra semifinal será disputada entre o espanhol Rafael Nadal e o italiano Matteo Berrettini.

Medvedev, vice-campeão do Aberto da Austrália em 2021, virou o principal cabeça de chave do torneio após a expulsão do sérvio Novak Djokovic (número um e atual campeão) antes do início da competição por não estar vacinado contra a covid-19.

O russo, campeão do Aberto dos Estados Unidos no ano passado, pode se tornar o primeiro tenista da era aberta (desde 1968) a vencer de maneira consecutiva dos dois primeiros títulos de Grand Slam.

"Eu estava dois sets atrás, com ele jogando incrivelmente bem... Ele estava em todos os lados e eu não apresentava meu melhor tênis. Então me perguntei o que Novak (Djokovic) faria. E decidi fazer com que ele trabalhasse. Se ele queria ganhar a partida, teria que buscar, ponto a ponto", declarou Medvedev ao comentar sua reação.

Para os torcedores, a partida foi repleta de emoções, com a entrega total dos atletas.

No quinto set, com 5-4 e saque para fechar a partida, Medvedev teve que salvar dois break points, o que demonstra o grande nível de Auger-Aliassime na partida.

Um momento estabeleceu um antes e depois na partida: quando o teto retrátil da quadra Rod Laver foi fechado devido à chuva, quando a partida estava no 'tie-break' do terceiro set (2-1 para Medvedev no momento).

"Eu suava tanto que não conseguia segurar a raquete no saque. Quando o teto foi fechado, passou a fazer menos calor. Senti que a partida mudou de lado", admitiu o russo.

No quarto set, Medvedev tev que salvar um match point, um momento limite que o número dois do mundo conseguiu superar.

A quarta-feira foi muito mais tranquila para Stefanos Tsitsipas, com sua vitória em três sets (6-3, 6-4, 6-2) sobre Jannik Sinner.

O tenista grego passou 2 horas e 6 minutos na quadra, o que teoricamente o fará chegar menos desgastado que Medvedev à semifinal.

Tsitsipas acabou conseguindo ter uma partida tranquila, depois de lutar para vencer Sebastián Baez em quatro sets na segunda fase e Benoît Paire na terceira, e especialmente a vitória de cinco sets nas oitavas de final sobre Taylor Fritz.

"Minha humildade me ajudou muito hoje. Eu sabia que estava entrando na quadra para enfrentar um jogador muito bom", disse ele. "Me concentrei nas minhas melhores jogadas e saiu melhor do que eu imaginava", acrescentou.

No feminino a americana Danielle Collins e a polonesa Iga Swiatek se classificaram para as semifinais.

Na primeira partida do dia pelas quartas de final na Rod Laver Arena, Collins superou a francesa Alize Cornet por 2-0, com parciais de 7-5 e 6-1 em uma partida disputada sob um calor sufocante.

"É incrível, especialmente depois dos problemas de saúde que tive", disse Collins após sua vitória.

"Poder voltar a este nível e poder competir como eu tenho feito e estar como estou fisicamente tem sido uma grande recompensa", acrescentou.

No segundo confronto, Swiatek derrotou a estoniana Kaia Kanepi de virada, com parciais de 4-6, 7-6 (7-2) e 6-3, em uma partida de três horas.

Collins e Swiatek disputarão uma vaga na final do primeiro Grand Slam do ano na quinta-feira.

Na terça-feira haviam sido definidos os duelos das outras duas semifinais: Rafael Nadal-Matteo Berrettini no torneio masculino e Ashleigh Barty-Madison Keys no feminino.

