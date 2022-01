Justiça britânica indeniza ativista que namorou policial disfarçado em R$ 1,7 milhão

Uma ativista ambiental do Reino Unido ganhou na justiça o direito de ser indenizada no valor de 229 mil libras esterlinas (R$ 1,7 milhão), da Polícia Metropolitana de Londres, após ser enganada em um relacionamento de quase dois anos com um policial que estava disfarçado na tentativa de espioná-la.

Kate Wilson, 41, venceu a briga judicial após o tribunal entender que a polícia violou os direitos humanos da ativista. Outras dez mulheres teriam sido vítimas do mesmo método usado, porém, de acordo com a própria polícia, ela foi a que conseguiu chegar mais longe no processo.

De acordo com a BBC, a ativista começou um relacionamento com Mark Kennedy, logo após eles se conhecerem em Nottingham no ano de 2003. O policial se apresentou para a moça como um ativista ambiental. No entanto, o romance acabou amigavelmente em 2005, quando ela se mudou para a Espanha.

Mas foi em 2010 que veio a surpresa inesperada. Ela descobriu que na verdade, o seu ex era casado e tinha a missão de espionar ativistas, incluindo ela e vários grupos da qual a mulher apoiava. O policia fez parte de uma operação policia que investigou pelo menos mil grupo políticos entre 1970 e 2010.

De acordo com o Jornal "The Guardian", os três juízes do caso responsabilizaram superiores do policial. “Ou sabiam do relacionamento (com a ativista), ou optaram por não saber de sua existência, ou foram incompetentes e negligentes em não acompanhar os sinais claros e óbvios.”

A ativista disse à imprensa britânica nesta terça, 25, que "a descoberta de que essas operações violaram os direitos à liberdade de expressão equivale a um reconhecimento muito atrasado de que espionar grupos de ativistas é policiamento político e não tem lugar em uma sociedade democrática", falou.

