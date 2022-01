Fundação Auschwitz lança 'Desafio à Indiferença'

A fundação Auschwitz lançou nesta quarta-feira (26) um programa de subsídios denominado Desafio à Indiferença que premiará projetos que abordem o racismo, o antissemitismo e a discriminação.

O lançamento ocorre na véspera do 77º aniversário da libertação do campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, construído pela Alemanha nazista na Polônia ocupada, data que se tornou o Dia da Memória do Holocausto.

"O que culminou no Holocausto começou com formas aparentemente discretas de discriminação", disse em nota Piotr Cywinski, diretor do Museu de Auschwitz-Birkenau e presidente da fundação Auschwitz.

"O sistema educativo, o entorno dos meios de comunicação e a cultura popular não ensinam sobre os perigos da indiferença à discriminação casual. Queremos mudar isso", acrescentou.

O Desafio à Indiferença oferece recursos de até 30.000 euros (33.800 dólares) a projetos para "lutar contra a indiferença" ao racismo, antissemitismo e à misoginia, assim como contra a discriminação dos imigrantes e das pessoas LGBTQIA+.

Auschwitz-Birkenau se tornou um símbolo do genocídio da Alemanha nazista de seis milhões de judeus europeus, dos quais um milhão morreram no campo entre 1940 e 1945 junto com mais de 100.000 não judeus.

