EUA: Pelosi decide concorrer à reeleição, mas não cita liderança dos democratas

A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, anunciou em vídeo divulgado na terça-feira (25) que planeja concorrer à reeleição, mas não deu indicação se pretende continuar como líder do Partido Democrata, uma vez que a legenda deverá enfrentar uma batalha para manter o controle da Casa nas eleições intermediárias do segundo semestre do ano.

Atualmente, os democratas ocupam 222 assentos na Câmara, ante 212 dos republicanos, uma das menores vantagens em décadas.

O Partido Republicano está esperançoso de que conquistará o controle da Casa, uma vez que, pela tendência histórica, o partido que comanda a Casa Branca frequentemente perde assentos nas eleições intermediárias depois de um novo presidente assumir o poder. A expectativa também é alimentada pela queda no índice de aprovação do presidente Joe Biden e por preocupações com a pandemia de covid-19 e a inflação doméstica.

Espera-se que Pelosi, que tem 81 anos e lidera o Partido Democrata na Câmara há quase duas décadas, ganhe um novo mandato com facilidade. Fonte: Dow Jones Newswires.

