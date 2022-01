Dinamarca suspenderá restrições apesar do recorde de casos de covid

A Dinamarca suspenderá as restrições contra a covid-19 em 1º de fevereiro, apesar do número recorde de novos casos, por considerar que o elevado índice de vacinação no país é suficiente para combater a variante ômicron, anunciou o governo.

"Eu gostaria que... a covid-19 não fosse mais categorizada como uma doença perigosa para a sociedade a partir de 1º de fevereiro", escreveu o ministro da Saúde, Magnus Heunicke, em uma carta aos legisladores, com a proposta para eliminar todas as restrições em vigor, como o uso de máscara ou o fechamento antecipado de bares e restaurantes.

O governo deseja manter apenas certas restrições para a entrada na Dinamarca durante outras quatro semanas, ou seja teste e/ou quarentena de acordo com o país de origem.

Com mais de 46.000 novos casos na terça-feira, a taxa de infecção é extremamente elevada no país nórdico, "mas nossa avaliação atual é que a epidemia alcançará em breve seu pico", afirmou o ministro no Twitter.

Quase 60% dos 5,8 milhões de dinamarqueses receberam a dose de reforço da vacina contra a covid-19, um mês antes do calendário previsto pelas autoridades.

