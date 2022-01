Detidos no sul do México 164 migrantes sem documentos

Um total de 164 migrantes foram detidos em duas operações no estado de Chiapas, no sul, por agentes federais e guardas nacionais, informaram as autoridades nesta quarta-feira (26).

Em uma primeira operação, o Instituto Nacional de Migração (INM) informou que na noite de terça-feira "identificou" 84 estrangeiros que foram "abandonados pelos motoristas dos seis veículos em que eram transportados".

Os estrangeiros foram localizados a poucos metros de um posto de imigração perto de Tapachula, na fronteira com a Guatemala.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em outra ação, agentes de imigração e guardas nacionais encontraram 48 migrantes que estavam hospedados em um hotel em Tapachula.

"Os estrangeiros, 36 da Nicarágua e 12 da Venezuela, não comprovaram sua permanência regular no país", informou a Migração, detalhando que sua deportação será realizada.

Em outro hotel de Tapachula, a polícia localizou 32 imigrantes indocumentados, incluindo três menores.

As autoridades mexicanas reforçaram suas operações para combater o fluxo migratório irregular que busca sobretudo chegar aos Estados Unidos.

Durante sua travessia pelo México, os migrantes enfrentam inúmeros perigos, como criminosos e traficantes de pessoas que os transportam em condições subumanas.

Em 9 de dezembro, um trailer que transportava 160 imigrantes irregulares colidiu com uma passarela de pedestres em uma rodovia em Chiapas (sul), deixando 56 mortos, a maioria guatemaltecos.

A tragédia ocorreu após a reativação de um controverso programa dos Estados Unidos que obriga os migrantes a esperarem no México pela resposta aos seus pedidos de asilo.

Mais de 190.000 pessoas sem documentos foram detectadas no México entre janeiro e setembro de 2021, o triplo do número de 2020. Cerca de 74.300 foram deportados.

str/sem/ag/ap/mvv

Tags