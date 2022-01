Comunicado do Business Wire :Vending Machines International Pte Ltd

A Vending Machines International (VMI), anunciou hoje um compromisso de capital de SGD 135 milhões do GEM Global Yield LLC SCS ("GGY"), o veículo de investimento alternativo privado com sede no Luxemburgo.

Segundo o acordo, o GGY fornecerá à VMI um Mecanismo de Subscrição de Ações de até SGD 135 milhões por um período de 36 meses após a listagem pública das ações ordinárias da VMI. A VMI controlará o tempo e a quantidade máxima de saques sob esta facilidade e não tem obrigação mínima de saque.

"A VMI está muito satisfeita por ser selecionada pelo Grupo GEM para receber este investimento. É crédito da gestão do GEM haver percebido rapidamente que o mundo está se mobilizando para remover os plásticos de uso único da cadeia de suprimentos. A VMI está extremamente bem posicionada para aproveitar essa transição. Com os fundos da GEM para fortalecer seu balanço patrimonial, a VMI poderá ajudar a indústria de bebidas oferecendo uma alternativa viável às garrafas plásticas de uso único em escala global. Esse financiamento vai ampliar nosso alcance global e aprimorar ainda mais nossas instalações de pesquisa e desenvolvimento à medida que continuamos a interagir com as maiores empresas de bebidas do mundo." Leicester Chatfield - Fundador e CEO

Sobre a VMI

A Vending Machines International Pte Ltd (VMI)é uma entidade registrada em Cingapura que fornece soluções exclusivas na distribuição de água com desperdício de plástico zero. Fundada em 2015, a VMI desenvolveu com sucesso sua própria rede de quiosques de distribuição de água na Austrália, projetada para entender completamente como interagir com seus clientes e testar a tecnologia VMI. Na sua próxima etapa de desenvolvimento, a VMI migra para uma estratégia de marca branca e licenciamento altamente escalável, sustentada pelo forte interesse de proprietários de marcas internacionais de FMCG.

As empresas globais de FMCG mudaram para outras formas de embalagem, como latas, garrafas de vidro, caixas de papel; no entanto, esses materiais vêm com compensações. A mineração de alumínio, por exemplo, gera resíduos tóxicos. Garrafas de vidro também têm apresentam pegada de carbono proveniente do seu processo de produção com uso intensivo de energia, e seu peso maior significa que elas também criam mais emissões durante o transporte do que o plástico. Assim,o reabastecimento de garrafas reutilizáveis é a única opção de baixo impacto. É hora de o mundo mudar de soluções "descartáveis" e "recicláveis" para soluções "reutilizáveis" e a VMI está muito bem posicionada para ser líder mundial neste esforço.

A sede da VMI fica em Cingapura. A Tailândia é a base de fabricação da empresa, do nosso desenvolvimento de software interno e de uma grande e experiente equipe de pesquisa e desenvolvimento.

A VMI também possui uma operação na Austrália com foco no mercado da Australásia. A VMI também tem uma equipe de pesquisa e desenvolvimento que desenvolveu a primeira máquina de venda automática de água do mundo que nunca precisa ser reabastecida, pois extrai sua água da atmosfera.

Sobre o GEM

O Global Emerging Markets ("GEM") é um grupo de investimentos alternativos privados de US$ 3,4 bilhões, com sede no Luxemburgo, com escritórios em Paris, Nova York e Bahamas. O GEM administra um conjunto diversificado de veículos de investimento focados em mercados emergentes e concluiu mais de 480 transações em mais de 70 países. Cada veículo de investimento possui um grau diferente de controle operacional, retorno ajustado ao risco e perfil de liquidez. A família de fundos e veículos de investimento oferece ao GEM e seus parceiros exposição a: aquisições de gestão de pequena e média capitalização, investimentos privados em ações públicas e investimentos de risco selecionados. Para mais informações: http://www.gemny.com

Contato

VMI Leicester Chatfield lc@vmi.asia

Global Emerging Markets Jean-Luc Bonnefoy jbonnefoy@gemny.com

