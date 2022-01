Comunicado do Business Wire :Triton Digital

Triton Digital®, provedor global em tecnologia e serviços do setor de áudio digital e podcast, anunciou hoje a publicação do mais recente Podcast Report América Latina para o período de relatório de dezembro de 2021 (29 de novembro de 2021 - 2 de janeiro de 2022), conforme medido pelo serviço de medição Podcast Metrics da Triton.

Neste período, várias novas entidades estrearam no relatório Top 100 Podcast, incluindo Choque de Cultura (Radios Grupo Globo) na posição Nº 50, W Fin de Semana con Juan Pablo Calvás (Prisa Radio) na posição Nº 70, Infinitos con Martha Higareda (Stitcher Media) na posição Nº 82, e Mi nombre es Gupa (Sonoro Global Media Corp) na posição Nº 93.

Os podcasts que ocupam os três primeiros lugares são, LOS40 MX - La Corneta (Prisa Radio) que permaneceu em 1º lugar, Leyendas Legendarias (Sonoro | All Things Comedy) que permaneceu em 2º lugar e Titulares Deportivos (Grupo BluRadio) que ficou em 3º lugar.

Os Top 100 podcasts contabilizados no relatório são responsáveis por 34 milhões de downloads no total deste período.

O serviço de medição Podcast Metrics da Triton Digital é certificado pelo IAB Tech Lab em conformidade com a versão 2 das diretrizes técnicas de medição de podcast da IAB. O serviço fornece dados precisos e detalhados sobre como, quando e onde o conteúdo do podcast é consumido em várias plataformas de hospedagem, com a opção de visualizar métricas por intervalo de datas, local, dispositivo, rede, programa, episódio e muito mais.

