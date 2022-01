Comunicado do Business Wire :Synergy Biomedical, LLC

A Synergy Biomedical, LLC, desenvolvedora de produtos inovadores de enxerto ósseo para coluna e cirurgia ortopédica, anunciou a publicação de um estudo de ciência básica descrevendo as descobertas e estratégias científicas de controle da resposta de formação óssea do vidro bioativo. Este estudo foi conduzido pelo fundador da Synergy, Mark Borden Ph.D. e uma equipe de colaboradores de ciências clínicas e básicas, sendo publicado no Journal of Biomedical Materials Research, Part B: Applied Biomaterials.

Os resultados do estudo demonstram que as propriedades de formação óssea de um material de enxerto ósseo clinicamente aceito, o vidro bioativo, podem ser otimizadas e aprimoradas ao controlar a forma e o tamanho das partículas. Este conceito levou ao uso de partículas esféricas de vidro bioativo em todos os produtos da Synergy, sendo a base da tecnologia patenteada BioSphere® da empresa.

"Este artigo essencial documenta o trabalho inovador realizado no início da história da Synergy Biomedical que identificou as esferas de vidro bioativo como uma partícula ideal para regeneração óssea", afirmou Kevin Booth, Diretor Executivo da Synergy Biomedical. "O estudo destaca a abordagem estratégica da Synergy para entender e otimizar as propriedades dos biomateriais, a fim de trazer produtos de enxerto ósseo de última geração ao mercado. Esta estratégia diferenciou nossos produtos e tecnologia em um mercado repleto de materiais de enxerto ósseo de primeira geração."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o coautor e cirurgião de coluna, L. Erik Westerlund MD (Hughston Spine Outcomes Lab, Hughston Clinic, Columbus, GA), "O espaço osteobiológico em cirurgia ortopédica e de coluna se tornou progressivamente inundado com novos produtos que prometem muito, mas simplesmente carecem de suporte científico básico essencial e rigoroso. Nunca foi tão importante para pacientes, cirurgiões e participantes ter o mais alto nível de pesquisa científica básica como base para produtos no mercado. A abordagem da Synergy de otimizar partículas esféricas de vidro bioativo se traduziu em resultados bem-sucedidos para pacientes em nossa prática, documentados em vários artigos clínicos."

O estudo destacou os seguintes conceitos-chave:

-- O vidro bioativo estimula a cicatrização celular e forma uma camada bioativa em sua superfície devido à liberação de íons do vidro à medida que se dissolve lentamente no corpo

-- A formação óssea entre as partículas de vidro bioativo depende do espaçamento entre partículas, sendo controlada diretamente pela forma e tamanho das partículas

-- As esferas de vidro bioativo foram fabricadas com sucesso e mantiveram as propriedades químicas e bioativas do vidro bioativo 45S5

-- Esferas de vidro bioativo forneceram controle direto sobre a liberação de íons e espaçamento entre partículas. A otimização destas partículas pode aprimorar as propriedades de cicatrização óssea do vidro.

Para acessar este artigo revisado por pares, clique AQUI.

Sobre a Synergy Biomedical, LLC

Fundada em 2011, a Synergy Biomedical é uma empresa privada de aparelhos médicos com foco em trazer produtos inovadores baseados em biomateriais aos mercados ortopédico e da coluna vertebral. A tecnologia BioSphere da empresa representa uma abordagem única para o avanço da tecnologia de enxerto ósseo, além de melhorar a cicatrização óssea e os resultados de pacientes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220126005700/pt/

Contato

Kevin Booth Diretor Executivo Synergy Biomedical, LLC 484-902-8141 www.synergybiomedical.com info@synergybiomedical.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags