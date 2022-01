Comunicado do Business Wire :Exile Content Studio

A coleção de NFTs "Lil' Heroes", uma criação do artista espanhol Edgar Plans, do Exile Content Studio e da Curatible que entrou venda no domingo, 16 de janeiro, alcançou o primeiro lugar na OpenSea quando foi revelada no domingo, 23 de janeiro, e segue entre os 10 NFTs mais bem colocados da OpenSea.

No momento da revelação, a coleção "Lil' Heroes" negociou mais de US$ 32,7 milhões apenas sete dias após sua criação com o preço mínimo seis vezes superior ao inicial, e alguns dos NFTs chegaram a ser vendidos a 46,6 ETH, o equivalente a US$ 116 mil naquele momento. A comunidade "Lil' Heroes" conta atualmente com mais de 140 mil membros no Discord e inclui grandes celebridades e líderes do setor.

"Esse é um início e tanto para um projeto único e inovador que amplia as fronteiras da arte, do cinema, de obras narrativas e da tecnologia de blockchain", destacou Daniel Eilemberg, presidente de conteúdo do Exile Content Studio. "Trata-se de um dos primeiros exemplos de uma propriedade intelectual descentralizada, onde a tecnologia de blockchain se encontra com Hollywood."

Edgar Plans afirmou: "Fiquei impressionado com a resposta que recebemos na revelação dos NFTs 'Lil' Heroes'. A comunidade abraçou nossa visão, e isso é apenas o começo. O futuro de 'Lil' Heroes' é muito promissor".

A visão de longo prazo dos fundadores para"Lil' Heroes" é que seja uma franquia de entretenimento impulsionada por um NFT e com narrativa criada juntamente com a comunidade.

Em março, "Lil' Heroes" será incluída em um leilão beneficente de arte contemporânea organizado pela Sotheby's. "Estou muito feliz por saber que 'Lil' Heroes' vai ser incluída em um leilão ao vivo de arte contemporânea em Nova York organizado pela Sotheby's", declarou Massine Benoukaci, sócio da Curatible. "Vamos oferecer um NFT ''Lil' Heroes' de exemplar único criado por Edgar, e todo o lucro irá para iniciativas beneficentes."

Sobre o Exile Content Studio

O Exile Content Studio produz conteúdo de alta qualidade em formatos curtos e longos nos idiomas espanhol e inglês para uma público global nas mais diferentes plataformas: TV, cinema, áudio e digital. O estúdio de serviços completos foi lançado em 2018, e sua premiada equipe coproduziu recentemente Todo Va A Estar Bien com Diego Luna como showrunner e Sueño Real, sobre o time feminino de futebol do Real Madrid, com a jornalista Ana Pastor. Antes do lançamento, a equipe do Exile produziu três temporadas de El Chapo para a Netflix e estava por trás do Science Fair, documentário aclamado pela crítica e vencedor dos prêmios Emmy e Sundance Audience, além do Who Killed Malcolm X e The Traffickers da Netflix.

O Exile segue desenvolvendo conteúdo original impactante e promovendo a diversidade no mundo do entretenimento em parceria com os melhores criadores latinos. Para reforçar seu compromisso em abrir o caminho para escritoras, diretoras e showrunners latinas, o Exile criou recentemente o Latina Talent Incubator - um programa criado para a descoberta e desenvolvimento de criadoras emergentes de conteúdo latino.

Para ficar atualizado sobre os futuros projetos do Exile, siga @ExileContent.

