Comunicado do Business Wire :CSC

CSC, líder mundial em segurança comercial, jurídica, tributária e de domínio, anunciou hoje as principais descobertas de seu novo relatório, que revelou que quase 500.000 domínios da web foram registrados desde janeiro de 2020 contendo os principais termos referentes à COVID. Muitos destes domínios da web podem representar ameaças para marcas e consumidores devido a seus padrões e comportamentos de registro. Esta pesquisa é parte do último relatório da CSC, "Análise de Dois Anos: O Impacto da COVID-19 na Segurança e Proteção da Internet."

As descobertas do relatório estão reunidas com uso da recém-lançada plataforma DomainSecSM da CSC, que faz conexões entre nomes de domínio recém-registrados, descartados e existentes, marcas online e fraude (adulteração de identidade). A DomainSec é a primeira de seu tipo a oferecer uma abordagem holística para proteger e defender ecossistemas de portfólio de domínio das marcas. Ela usa tecnologia proprietária combinada com aprendizagem automática, inteligência artificial e tecnologia de cluster para gerar percepções de segurança inestimáveis e ajudar a impedir abusos de marca bem como incidentes de segurança cibernética.

A CSC identificou um padrão de picos e vales (heurística) com aumentos de registros de domínio associados cada vez que havia um importante evento de notícias referente à COVID. Mais recentemente, o início da Ômicron viu um comportamento perturbador adicional. Enquanto quase 1.200 domínios registrados em 2021 incluíam Ômicron como palavra-chave, 832 foram registrados (70%) em um período de duas semanas entre 26 de novembro e 9 de dezembro, com vários domínios causando desvio e redirecionamento de tráfego, solicitando doações ou promovendo investimentos em criptomoedas.

Além disto, a CSC também avaliou o comportamento de registro de domínio associado a sites com uso das marcas Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Centros de Controle e Prevenção de Doenças, U.S. Food and Drug Administration, Organização Mundial da Saúde e suas permutações conforme aparecem no URL. A CSC descobriu que 80% dos 350 domínios que contêm estes nomes foram registrados por terceiros. Metade dos domínios não publicaram conteúdo da web e foram considerados inativos; os criminosos cibernéticos são conhecidos por usar domínios inativos como estratégia, ativando-os quando estão prontos para lançar uma campanha de ataque. Dos domínios inativos, o mais preocupante é que quase 33% estão configurados para enviar e receber e-mail com registros MX ativos, o que pode fornecer aos malfeitores uma plataforma de lançamento para realizar ataques maliciosos contra marcas e consumidores através de ataques de adulteração de identidade ou malware.

"Na CSC, acreditamos que a inteligência de segurança de domínio é poderosa. O aumento nos registros de domínio referentes à COVID nos últimos dois anos mostra como maus atores estão se aproveitando de grandes eventos públicos", diz Ihab Shraim, Diretor de Tecnologia de Serviços de Marcas Digitais da CSC. "Na economia digital de hoje, o crime cibernético referente a nomes de domínio vem aumentando exponencialmente e impactando organizações, clientes, parcerias e a cadeia de fornecimento da Internet conectada. Mediante nossa plataforma DomainSec de ponta, os principais tomadores de decisão podem obter informações precisas sobre segurança de domínio que analisam e mitigam vetores de ameaças direcionados a seus portfólios de nomes de domínio e marcas online associadas."

