Comunicado do Business Wire :Covetrus

Covetrus® (NASDAQ: CVET), líder mundial em tecnologia e serviços de saúde animal, anunciou hoje a nomeação de César França como Presidente de Marcas Proprietárias Globais.

França irá liderar o desenvolvimento e a gestão em toda a empresa do portfólio de marcas proprietárias mundiais da Covetrus, incluindo as atuais marcas Covetrus, Kruuse, Vi, Roadrunner Pharmacy e Calibra. A empresa irá contar com sua visão e experiência para desenvolver categorias, formar parcerias estratégicas e identificar oportunidades de crescimento externo.

França traz mais de 25 anos de liderança e experiência em desenvolvimento e gestão de marcas, marketing, vendas, desenvolvimento de negócios e gestão geral para a Covetrus.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estamos muito felizes em dar as boas vindas ao César nesta nova e dinâmica função", disse Matt Malenfant, Diretor Comercial da Covetrus. "César é um líder positivo e confiável, com uma crença fundamental no poder das pessoas e das marcas. Ele irá trabalhar em estreita cooperação com nossas equipes comerciais e de operações para garantir a eficácia e a execução em todas as unidades de negócios regionais, à medida que continuamos ajudando os veterinários a obter melhores resultados de saúde e negócios."

França passou os últimos 20 anos de sua carreira na Nestlé S.A., a maior empresa de alimentos e bebidas do mundo, com mais de 2.000 marcas que são vendidas em 186 países em todo o mundo. Na Nestlé S.A., ocupou vários cargos de liderança, estando à frente do desenvolvimento de uma ampla gama de marcas em várias categorias de produtos. Ao longo de sua impressionante carreira, França reformulou portfólios, revigorou marcas e definiu prioridades estratégicas para impulsionar a sustentabilidade e a lucratividade.

"Estou empolgado por me unir à equipe da Covetrus e conduzir o desenvolvimento das marcas mais desejadas, valorizadas e icônicas do setor de saúde animal - tanto para veterinários quanto para donos de animais de estimação", disse França.

Sobre a CovetrusA Covetrus é uma empresa mundial de tecnologia e serviços de saúde animal dedicada a capacitar parcerias de práticas veterinárias para impulsionar melhores resultados financeiros e de saúde. Estamos reunindo produtos, serviços e tecnologia em uma única plataforma que conecta nossos clientes às soluções e conhecimentos de que precisam para trabalhar melhor. Nossa paixão pelo bem-estar dos animais e daqueles que cuidam dos mesmos nos impulsiona a avançar no mundo da medicina veterinária. A Covetrus tem sede em Portland, Maine, com mais de 5.500 funcionários atendendo a mais de 100.000 clientes em todo o mundo. Para mais informação sobre a Covetrus, acesse https://covetrus.com/.

Declarações ProspectivasEste comunicado à imprensa contém certas declarações que são prospectivas dentro do significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, e da Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterado, e que envolvem riscos e incertezas, incluindo declarações sobre nossos planos, objetivos, expectativas e intenções. Tais declarações estão sujeitas a inúmeros riscos e incertezas. Fatores que podem afetar adversamente nossos negócios e perspectivas são estabelecidos em nossos registros públicos junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC). Nossas declarações prospectivas estão baseadas em crenças e expectativas atuais de nossa equipe de gestão e, exceto conforme exigido por lei, não assumimos nenhuma obrigação de fazer revisões nas declarações prospectivas contidas neste comunicado ou atualizá-las para refletir eventos ou circunstâncias que ocorram após a data deste comunicado, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outro modo. Os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nestas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220126005189/pt/

Contato

Investidores Nicholas Jansen nicholas.jansen@covetrus.com (207) 550-8106

Mídia Mona Downey mona.downey@covetrus.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags