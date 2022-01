Com bons salários, enfermeiras itinerantes ajudam a manter hospitais funcionando nos EUA

Para Allyssa Findorff, a decisão de percorrer os Estados Unidos para trabalhar como enfermeira em contratos temporários foi fácil: ela sempre quis conhecer o país e o salário atrativo oferecido foi um incentivo a mais.

Depois de um ano de pandemia e ao considerar que tinha experiência suficiente na emergência hospitalar, esta mulher de 32 anos deixou seu estado natal, Wisconsin, junto com seu namorado e dois cachorros para trabalhar em hospitais de Flórida, Colorado e, atualmente, Arizona.

Com o sistema de saúde do país no limite pela variante ômicron e dada a desistência de muitos profissionais devido às más condições e ao esgotamento, as "enfermeiras itinerantes" estão ajudando a preencher este vazio. Ademais, em alguns casos, chegam a receber mais que os médicos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Meu namorado e eu decidimos permanecer em um lugar por apenas quatro meses, mesmo se gostarmos muito dele, para seguir adiante", pois desejam conhecer "cada canto do país", disse Findorff à AFP.

A enfermagem itinerante não é algo novo, mas o setor registrou um crescimento de renda de 35% em 2020 e uma expansão adicional projetada de 40% em 2021, segundo as cifras da consultoria de recursos humanos Staffing Industry Analysts.

Mike Press, recrutador da agência de emprego Judge, contou à AFP que, no extremo superior, os salários chegam a 8.000 dólares por semana.

A maioria dos anúncios de vagas em grupos do Facebook oferece salários na faixa entre 3.000 e 5.000 dólares por semana, um ganho significativamente maior do que antes da pandemia, quando as enfermeiras itinerantes geralmente ganhavam cerca de 15% a mais que o pessoal fixo.

Os contratos temporários costumam durar de três a quatro meses, durante os quais as enfermeiras podem receber agora o que ganhavam durante um ano inteiro antes da pandemia.

Diante do aumento significativo nos salários dos profissionais, as redes hospitalares vêm acusando as agências de contratação de pessoal de explorar a pandemia. Em fevereiro de 2021, o grupo industrial American Hospital Association pediu que a Comissão Federal de Comércio investigasse o caso.

"Isso não deveria ser permitido durante uma pandemia, de mesma forma que não permitimos que as empresas de construção tripliquem o preço da madeira depois de um furacão", disse recentemente John Galley, diretor de recursos humanos do Centro Médico da Universidade de Pittsburgh, à revista Becker's Hospital Review.

No entanto, para Edward Smith, diretor-executivo da Associação de Enfermeiros de Washington DC, a crise no setor é anterior à pandemia por causa da baixa proporção de enfermeiros por paciente, o que ele atribui à ganância dos próprios hospitais.

"Não é que não haja escassez de enfermeiros disponíveis, há realmente uma escassez de enfermeiros disponíveis, que continuarão a colocar em risco sua licença e o atendimento ao paciente", disse Smith à AFP.

Além disso, as redes hospitalares fazem um lobby violento contra projetos de lei estaduais que buscam evitar as baixas proporções de funcionários por paciente. Em 2019, esses grupos gastaram US$ 25 milhões em Massachusetts com esse intuito.

Por fim, os contratos atuais das enfermeiras itinerantes não estão livres de certas "armadilhas": a maioria das empresas de pessoal temporário não oferece planos de previdência nem, ironicamente, seguro de saúde, disse Stacey Bosak, enfermeira que assessora os profissionais de saúde temporários da companhia 1847Financial.

ia/dw/yow/ll/rpr

Tags