Roy Hodgson, ex-técnico da seleção inglesa, vai assumir o Watford

O ex-técnico da Inglaterra Roy Hodgson será o novo treinador do Watford, substituindo o demitido Claudio Ranieri, anunciou nesta terça-feira o clube da periferia de Londres, atualmente penúltimo na Premier League.

Apenas 24 horas após o anúncio da saída de Ranieri, "o Watford tem o prazer de confirmar a nomeação de Roy Hodgson como técnico do clube", informou o comunicado.

Hodgson, de 74 anos, deixou de ser o técnico do Crystal Palace no final da temporada passada e muitos acreditavam que era o fim da longa carreira deste treinador, que comandou a seleção inglesa que participou das Eurocopas de 2012 e 2016 e da Copa do Mundo de 2014.

Ranieri foi demitido na segunda-feira após a derrota por 3 a 0 para o Norwich no fim de semana, resultado que deixa o clube na 19ª colocação, a dois pontos da salvação.

Hodgson será o terceiro treinador do Watford nesta temporada. O espanhol Xisco Muñoz foi o primeiro e acabou sendo dispensado em outubro devido aos maus resultados, sendo substituído por Ranieri, o veterano treinador italiano (70 anos) que não conseguiu endireitar a trajetória da equipe.

