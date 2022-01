ONU pede libertação imediata do presidente de Burkina Faso

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos pediu nesta terça-feira a "libertação imediata" do presidente de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, deposto por um golpe de Estado militar.

"Pedimos aos militares que libertem imediatamente o presidente e os outros altos funcionários detidos", declarou a porta-voz do Alto Comissariado, Ravina Shamdasani.

Na segunda-feira à noite, os militares de Burkina Faso anunciaram na televisão a tomada de poder após uma revolta no país africano por críticas ao presidente por seu fracasso para conter o avanço dos jihadistas.

Os autores do golpe, em uniforme de camuflagem, anunciaram na televisão o "fim do mandato" do presidente Roch Marc Christian Kaboré, após um motim que começou no domingo.

Estados Unidos e União Europeia também pediram a libertação imediata de Kaboré.

O presidente da França, Emmanuel Macron, também condenou nesta terça-feira o "golpe de Estado militar" em Burkina Faso, ex-colônia francesa.

"Como sempre, estamos ao lado da organização regional, a CEDEAO (Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental), para condenar este golpe de Estado militar", declarou.

